La Junta de Castilla y León adoptará “posición de ataque” ante la normativa estatal y da por hecho que Feijóo no será presidente

Tres meses después de que asumiese la Consejería de la Presidencia, Luis Miguel Gago ha comparecido durante más de tres horas en una comisión de las Cortes de Castilla y León para revelar explicar su programa y las iniciativas previstas a lo largo de este curso político. Entre lo más llamativo está en el anuncio de que la Junta de Castilla y León va a pasar a una posición “de ataque” después de haber mantenido una “defensiva”, respecto al Gobierno central para defender sus competencias estatutarias. En este sentido ha precisado que se crearán “grupos de trabajo técnico-jurídicos” en cada consejería para revisar todas las normas que se aprueben para que, en caso de “lesionar” sus competencias, presenten un recurso de inconstitucionalidad.

El anuncio no ha dejado de sorprender a los grupos de la oposición, ya que se está a la espera de la investidura que determinará quién está al frente del Ejecutivo mientras la Junta adopta esa posición de ataque. “Imagino que si Feijóo es presidente no pasarán ustedes al ataque, ¿o es que ya dan por hecho que no lo va a ser?”, ha ironizado el socialista Luis Briones. La pregunta ha quedado sin respuesta.

Esta iniciativa implica ese cambio de posición en los conflictos competenciales que puedan surgir entre la Junta y el Estado, incluso si es necesario llegar al planteamiento de recursos ante el Tribunal Constitucional. Según ha destacado el consejero, hasta ahora, la mayoría de las convocatorias de reuniones de la Subcomisión de Solución de Conflictos se han producido a instancias del Estado, no de la Comunidad, y ha asegurado que la Junta tomará la iniciativa y será proactiva en la defensa de sus intereses.

Gago también ha anunciado que, con el objetivo de seguir ofreciendo al ciudadano mejor información, más accesible y personalizada, el consejero ha anunciado la aprobación de un Decreto, en 2024, que ampliará las capacidades del servicio 012 de información administrativa, que recibe más de 300.000 llamadas al año. Este servicio se verá reforzado con nuevas unidades, sobre todo pensadas para aquellos ciudadanos con más dificultades a la hora de realizar trámites en la Administración. En este sentido, el servicio se verá ampliado con el 012 Postal, destinado especialmente a las personas, sobre todo residentes en el medio rural, que no disponen de medios para obtener la documentación necesaria para realizar sus solicitudes. Mediante esta unidad, se les proporcionará a estas personas la documentación por correo postal, y se les dará asistencia para que puedan presentar sus solicitudes en la oficina de registro más cercana.

Además de este 012 Postal, se añadirán otras unidades, como el 012 Empresa y el 012 Social. La primera dará información profesional al mundo empresarial, ayudas, fuentes de financiación, avales, etcétera. Estará muy dirigida, aunque no exclusivamente, a las pequeñas empresas y microempresas, especialmente del medio rural. El 012 Social se encargará de la información en atención social, no solo desde el punto de vista de la Administración de la Comunidad Autónoma, sino también de las entidades locales.

Respecto a acción exterior, el consejero se ha referido a las ayudas que se pondrán en marcha para facilitar el retorno de castellanos y leoneses a la Comunidad. Luis Miguel Gago ha empleado más de una hora en desgranar un programa que según el PSOE, es calcado al de su antecesor, Jesús Julio Carnero, “con algunos epígrafes cambiados de sitio”, y ha respondido a las cuestiones que han planteado los grupos de la oposición.

“Gago recuperará los teleclubs retrocediendo 30 años”

El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Presidencia, Luis Briones, ha acusado al consejero de Presidencia de abandonar a las entidades locales y de “no tener proyecto real” para combatir la despoblación. Su comparecencia ha sido, según Briones, una “burla” y “falta de respeto” al Parlamento porque “lo único que ha quedado realmente claro es que buscarán atacar al Gobierno, dando por hecho que será un Gobierno presidido por Pedro Sánchez”.

Briones también se mostró irónico porque Gago “recuperará los teleclubs a los pueblos retrocediendo 30 años” lo que ha calificado como una “gran novedad que frenará la despoblación” y porque la financiación local es “claramente insuficiente” para que el medio rural pueda hacer frente a la despoblación. Briones ha afeado que el consejero haya hecho “escasa” mención a la función pública o a la necesaria nueva ley de régimen local. “Ha cogido la comparecencia de Carnero y le ha dado la vuelta como un calcetín, poco más”, ha resumido Briones.

Gago, el ideólogo del confinamiento “del orto al amanecer”

El procurador de Ciudadanos, Francisco Igea, ha ironizado sobre el trabajo de Gago cuando este era jefe de los Servicios Jurídicos de la Junta y él vicepresidente, recordando que fue Gago quien ideó la fórmula de confinamiento “desde el orto (término usado en aviación para el anochecer) al amanecer”, un horario más restrictivo que el estatal y que obligaba a los ciudadanos de Castilla y León a recluirse en sus viviendas a partir de las 20.00 horas mientras en el resto del país la hora tope eran las 22.00. De hecho, esa medida fue declarada ilegal por los tribunales. El exvicepresidente ha considerado que la Consejería de la Presidencia opta por el continuismo y la opacidad. Así, Igea, que además de vicepresidente fue consejero de Transparencia en la anterior legislatura, ha recriminado a Gago, que ahora tiene la transparencia -sin consejería-entre sus competencias, no haya previsto novedades en ese sentido. No sólo eso, le ha reprochado la falta de actualización de datos.

Sin embargo Igea sí ha considerado “buena noticia” que no haya cambios en las políticas de concordia y de memoria democrática. “Lo único bueno es que no hay ninguna novedad sustancial y eso es una buena noticia”. El consejero ha afirmado el que el futuro decreto, que exige Vox y forma parte del pacto del gobierno de coalición “se está cocinando, en el horno y a fuego lento y se servirá en el momento oportuno”. Francisco Igea también ha lamentado la ausencia de referencias a la Memoria 2022 del Comisionado de Transparencia, “donde las quejas se han duplicado” sin que se haya mencionado en el discurso de Gago.

En referencia a la ordenación territorial, Igea ha puesto en evidencia el carácter continuista de la política territorial de la Junta de Castilla y León. “Una política fracasada que ha evidenciado su inutilidad”. “Mismas políticas y mismas soluciones” en materia de cooperación local. “La atomización impide la prestación de servicios”.

Desde el Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, la procuradora soriana, Leila Vanessa García Macarrón, ha trasladado su preocupación por los problemas concreto que sufre el Centro Soriano de Zaragoza y ha urgido al consejero a adoptar medidas para que este centro, abierto en 1959, pueda salir de su “delicada situación económica”. “Conocemos su problemática y hemos sido sensibles”, ha respondido el consejero que ha reconocido que la Comunidad no se puede permitir perder ese espacio ya que sería “una desgracia”, informa Europa Press.

La soriana se ha interesado también por los puestos de difícil cobertura --el consejero ha anunciado un punto más en la asignación de puestos para dar “cierta estabilidad” durante un determinado tiempo-- y ha reclamado políticas de cohesión territorial que tengan una visión rural para combatir el reto demográfico y la alta temporalidad del empleo público