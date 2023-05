La Junta Electoral Provincial de Ávila desautoriza a la de Zona por imponer una medida “cautelar” al Ayuntamiento de La Adrada

La Junta Electoral Provincial de Ávila ha desautorizado a la de zona de Arenas de San Pedro por imponer una medida cautelar al Ayuntamiento de La Adrada, algo que no se contempla en ningún artículo de la LOREG y tampoco están en el ámbito competencial de la la Junta Electoral de Zona, sólo con ello, dice la JEP en contestación al recurso de consistorio se estimaría este y la improcedencia de la decisión adoptada por la JEZ.

En concreto la JEZ, hizo que se apartasen del orden del Pleno y pidió explicaciones sobre la “urgencia” de aprobar provisionalmente un Plan Parcial para una urbanización en el sector rústico 'Prado La Picota', qué puntos se iban a tratar en un punto enunciado como “subvenciones directas”, por qué no se aprobaron antes los presupuestos de 2023 y la necesidad de hacerlo tras la convocatoria electoral y fechas en que fueron aprobados en años anteriores.

La Junta Electoral Provincial recuerda que para adoptar una medida cautelar se debe dar el periculum in mora y fumus boni iuris, es decir que la demora en decidir no evite el delito y la apariencia de buen derecho y, en este caso, dice “no concurre ninguno de los dos”. Lo razona diciendo que en la denuncia no se aportó la fecha en que se convocó en Pleno y que esa denuncia se formuló a dos días de su celebración, “pareciendo que se creaba una base fáctica irreal como presupuesto que desembocase en la urgente necesidad de intervención en la vida municipal y además, inaudita parte, sustrayendo con ello el pleno conocimiento de los presupuestos fácticos que habrían de presidir la resolución que adoptase la JEZ”

Respecto a la apariencia de buen derecho, entiende la JEP que no concurre, habida cuenta de que el periodo electoral no interrumpe el funcionamiento ordinario de las instituciones representativas del ámbito local. En declaraciones a elDiario.es, el alcalde de La Adrada, Roberto Aparicio, adelantó que se aprobarán las subvenciones previstas para asociaciones y familias que llevan a los niños a campamentos de verano, y que aprobarán también los presupuestos “para seguir funcionando con normalidad aunque sea tarde”. Añadió que además el Ayuntamiento cumplirá la ley “continuando el trámite de aprobación de un Plan Parcial” que considera “de máximo interés para La Adrada”.

Además, Aparicio matizó que no se ha recalificado suelo rústico a urbano sino que es un suelo urbanizable “pendiente de desarrollo”. “Los planes parciales de este tipo están obligados a desarrollarse antes del próximo año, si no lo hacen pasarían a suelo rústico. Es por tanto interés de los propietarios hacerlo y no podemos pararlo si cumplen la ley, sería prevaricación. En La Adrada hay bastante suelo urbanizable, concentrado en pocos titulares y casi nada de actuación directa. Eso hace que una familia que quiera construir su casa, o pasa por el aro y paga un sobrecoste, o no tiene suelo disponible”, razonó. Añadió que el plan aumenta el suelo y que “hace 15 años sería pura especulación” pero no ahora, porque lo que hace es “abaratar el mercado y dar posibilidad a la gente de hacerse su casa”. Matizó que se trata de 500 solares pero que según el mercado “pueden construirse 8 o 10 viviendas al año” lo que es un “crecimiento sostenible y con vecinos o visitantes de calidad” porque “se ha ampliado el tamaño de parcela planteado en 2007 , que era especulación absoluta”. También precisó de que de las 500 viviendas o solares, “casi 200 serán VPO, y de esas 200, 125 propiedad del Ayuntamiento para desarrollo directo”. Sobre la residencia y el centro comercial que forman parte del plan parcial, recordó que “supondrá entre 100 y 150 puestos de trabajo”.

Aparicio aclaró que no hay informe desfavorable de la Confederación Hidrográfica del Tajo, sino una “petición de información” sobre cómo se va a abastecer un aumento del 50% del consumo del agua. “Simplemente es una solicitud de información ya que no había otra objeción”, insistió. “A esa CHT le hemos respondido varias cosas. La primera es que en La Adrada hay 5000 viviendas, si se construyeran (que tardará años) 500 viviendas, el aumento no es del 50% sino del 10%. Además de que se ha hecho una revisión del cálculo m3/hab según criterios reales de los últimos años y siempre dentro de los márgenes que la misma CHT, hace poco tiempo, marcó para nuestra EDAR”, comentó.

Por último, Aparicio señala al candidato socialista como autor del “bulo” y empujando a Podemos.