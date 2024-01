El PP pide que se aplique el pacto antitransfuguismo a Igea y éste responde que pueden “esperar sentados”

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Raúl de la Hoz, ha pedido este jueves que se aplique el pacto antitransfuguismo al procurador por Valladolid en el Grupo Mixto e integrante de Ciudadanos, Francisco Igea, que ha sido tajante en su respuesta: “Pueden esperar sentados” para añadir que PP y Vox no le van a callar.

Así lo ha avanzado Igea en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces a la que, según ha informado el propio afectado, De la Hoz ha llevado la propuesta de que se le aplique el pacto antitransfuguismo, a la espera ahora de la decisión de la Mesa de las Cortes.

Francisco Igea ha aclarado a la Mesa de las Cortes que ningún procurador puede ser expulsado del Grupo Mixto y ha advertido de que si lo hace “estaría dictando una resolución injusta a sabiendas” por lo que ha anunciado, de ser así, una denuncia por la vía penal por prevaricación.

“El Pacto no está por encima del Reglamento de las Cortes y el Reglamento es taxativo”, ha sentenciado el procurador por Valladolid que ha pedido a la Mesa de las Cortes que resuelva este asunto “pronto”. “El Pacto Antitransfuguismo está previsto y diseñado para evitar el transfuguismo, para evitar que un señor se vaya de un partido a otro, no que le echen”, ha explicado el político vallisoletano.

Igea ha acusado “directamente” al presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, de haber estado fomentando el transfuguismo “dirigiéndose” a parlamentarios de Ciudadanos “por lo que le han sido premiados”.

“Eso sí es transfuguismo. Eso sí es transfuguismo. Eso sí es corrupción”, ha sentenciado Igea que ha puesto como ejemplo de al corrupción pagar 65.000 euros de dinero público “a un señor por no hacer nada” --en alusión al actual delegado para al Corredor Atlántico Luis Fuentes que se presentó a las pasadas elecciones como número uno de Ciudadanos--.

“Mientras el señor Mañueco acusaba al señor Tudanca de estar buscando tránsfugas los encontraba él todos”, ha ironizado Igea en alusión a los cargos que ocupan en instituciones presididas por el PP quienes fueron sus compañeros en Ciudadanos, entre ellos quien ocuparía su acta como procurador por Valladolid, Miguel Ángel González, al que ha acusado de estar trabajando ahora “a las órdenes directas del señor Mañueco”.

“¿Estos no son corruptos, estos no son tránsfugas?”, se ha preguntado para insistir en que no le callarán.

El portavoz de Soria ¡Ya!: “Es una vendetta”

El portavoz de Soria ¡Ya!, Ángel Ceña, también se ha pronunciado para pedir a los integrantes de la Mesa de las Cortes que cumplan el Reglamento y ha recordado que esta norma contempla que los miembros del Grupo Mixto no pueden ser expulsados del Parlamento.

De este modo se ha pronunciado Ceña a preguntas de los periodistas tras la petición del portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, de aplicar el pacto antitransfuguismo a Francisco Igea, tras ser expulsado de Ciudadanos.

“Parece que esto es una vendetta personal entre antiguos socios de Gobierno, no la entendemos y, desde luego, no la compartimos”, ha respondido Ceña que ha insistido en la necesidad de cumplir el Reglamento de las Cortes según el cual los miembros del Grupo Mixto no pueden ser expulsados.

“Eso lo dice claramente el Reglamento de esta Cámara”, ha reiterado Ceña que ha reivindicado el “valor jurídico prioritario” del Reglamento de las Cortes que “no se puede contravenir”. “En todo caso, que quede claro, creo que esto es una vendetta”, ha sentenciado.