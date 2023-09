El PSOE pide la reprobación y el cese del consejero de Empleo de Castilla y León en una PNL que se votará la próxima semana

El líder del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca considera que ha llegado el momento de que el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco “apriete el botón rojo” y cese al consejero de Empleo, Mariano Veganzones (Vox). Por ello, en el próximo Pleno presentarán una Proposición No de Ley (PNL) para pedir la reprobación de Veganzones. “El señor Mañueco tiene que cesar de forma inmediata al consejero de Empleo, no puede seguir faltando el respeto a trabajadores y trabajadoras de esta Comunidad, no puede seguir insultando en el Pleno de las Cortes a los representantes de los trabajadores, no puede seguir faltado al respeto y a la dignidad del pueblo de Castilla y León”, ha recriminado.

Tudanca ha remarcado que Veganzones no puede seguir “desmantelando el Diálogo Social” y los servicios públicos de Empleo, incluyendo los mecanismos de mediación como el Serla, algo “tremendamente peligroso” en una fase en la que se juega “el futuro de Castilla y León durante décadas” con la llegada de los fondos europeos y la “magnífica gestión” del Gobierno de España, la Comunidad “se esté quedando atrás porque Mañueco ha dejado las políticas de empleo e industria en manos de un ultraderechista, un faltón y un inútil”. El socialista ha razonado que como el responsable es Mañueco, es él el que tiene que “apretar el botón rojo” en el Pleno de las Cortes. “Tiene que decidir si está de parte de los trabajadores y trabajadoras o está del lado de los ultraderechistas, tiene que decidir si expulsa del Consejo de Gobierno al señor Veganzones o no. Va a votar el el Pleno, junto con el resto de procuradores y procuradoras del PP porque él es el responsable de haberles metido en el gobierno y el responsable de cesarle”, ha insistido.

Por su parte, Veganzones, que se encuentra en Burgos presentando unas subvenciones para empresas del mundo rural, ha respondido que también el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se refirió a él con insultos y descalificaciones que no ha querido reproducir “por decoro” y que por tanto también debería pedir Tudanca su reprobación. En concreto, Álvarez llegó a referirse a Veganzones como “puto comemierda” y “mamarracho” después de que el consejero llamase “comegambas” a los sindicalistas.

Por otro lado, Tudanca ha anunciado que su grupo parlamentario promoverá una declaración institucional en solidaridad con Marruecos, tras el terremoto que ha provocado miles de muertos. Esa declaración incluye pedir a la Junta de Castilla y León que ponga a su disposición todos los medios que sean necesarios para que puedan “volver a la normalidad”.

Las declaraciones institucionales sólo pueden hacerse con la unanimidad de todos los grupos parlamentarios, de manera que Luis Tudanca se reunirá con ellos y con el presidente de las Cortes, Carlos Pollán (Vox) para acordar el texto que se leerá en el próximo Pleno, agendado para el 19 y 20 de septiembre. “Sería inconcebible que no saliera adelante, es una cuestión de humanidad. Se trata de ayudar a quien más lo necesita”, ha dicho. Lo cierto es que desde su desembarco en el gobierno de Castilla y León, Vox ha tumbado varias declaraciones institucionales.

Por último el líder socialista ha calificado la dimisión de presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, como un “magnífico ejemplo de los avances del feminismo” en España y ha afirmado que “hay batallas que, por muy difíciles que parezcan, deben darse y pueden ganarse”.