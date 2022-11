El PSOE contra los presupuestos PP-Vox en Castilla y León, los “más extremistas, más fanáticos y antieuropeístas” manejados “por la ultraderecha”

El PSOE votará en contra de los primeros Presupuestos de la Comunidad armados por PP y Vox, “los presupuestos más extremistas, más fanáticos y antieuropeístas” con “la ultraderecha manejando y decidiendo el destino, concepto y aplicación de más de 2.000 millones de euros”. Rosa Rubio, que ha sido la encargada de defender la enmienda a la totalidad de los socialistas ha recordado que Castilla y León “sigue siendo la comunidad autónoma que más población pierde, que más jóvenes ve marchar, que menos empresas crea, que menos crecimiento económico va a tener y que va a destruir empleo”. Rubio ha reprochado que en un contexto de crisis en Europa por la crisis que ha provocado la guerra tras la invasión de Ucrania por Rusia “no hay ninguna respuesta clara, concisa, eficaz y eficiente por parte de la Junta de Castilla y León”.

“Señor Mañueco, ya va usted tarde, por su ambición en intereses personales y políticos, privó a Castilla y León de unos presupuestos en el 2022 que deberían haber servido para una recuperación justa de nuestra Comunidad, y en 2023 desaprovecha, una vez más, la oportunidad de tener el presupuesto más alto de la historia de la Comunidad, para poder relanzar nuestra economía, impulsar a nuestras empresas y autónomos, luchar contra la desigualdad e impulsar la eficiencia económica”, ha recriminado al presidente. “Usted recibe del Gobierno de España, del Gobierno de Pedro Sánchez 1.646 millones de euros más procedentes del modelo de financiación, el 25% más que en el 2022, y usted los desaprovecha, no sabe gestionarlos”, le ha dicho. Así, mientras el Gobierno de España da a Castilla y León 8.136 millones de euros “para sostener los servicios públicos esenciales como son la sanidad, la educación y los servicios sociales”, los Prespuestos de Castilla y León sólo aumentan un 5% la inversión en gasto social.

“Mientras, usted señor Mañueco se dedica a hacer modificaciones fiscales para regalar 133 millones de euros a 14.000 ricos de esta Comunidad, haciendo que mermen nuestros ingresos de nuestra tierra y luego con la mayor demagogia y deslealtad política nunca vista, exige dinero al Gobierno de España, a todos los españoles, para que paguen los servicios públicos de Castilla y León que usted desampara y no cubre porque hace amnistías fiscales para sus amigos ricos”, ha asegurado. Rubio también ha recordado a Mañueco que Europa ha dado a Castilla y León 762 millones de euros más procedentes de los fondos Next Generation, la Junta “sigue sin efectuar las convocatorias necesarias y 600 millones de euros duermen en el cajón, esperando el destino de ayudar al tejido empresarial, a las pymes y a los autónomos”.

de nuestra tierra.

Según Rubio estos son los presupuestos “más extremistas, más fanáticos y antieuropeístas” y con “la ultraderecha manejando y decidiendo el destino, concepto y aplicación de más de 2.000 millones de euros del presupuesto”. Su conclusión es que “Mañueco se pliega y se arrodilla ante la ultraderecha” y vende a Castilla y León “por mantener su sillón”, convirtiendo a la Comunidad en “el piso piloto de Abascal, en el caballo de Troya”. Siguiendo ese razonamiento, Rosa Rubio ha subrayado que los Presupuestos que pretenden aprobar PP y Vox “repudian la lucha contra el cambio climático, la Agenda 2030, un plan de acción mundial a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que ha sido aprobado por 193 países de las Naciones Unidas”. También ha afirmado que las cuentas para 2023 “reniegan de la violencia de género que ha asesinado a 1.171 mujeres desde el 2003, víctimas de la violencia machista, asesinadas solo por el hecho de ser mujeres”. No ha olvidado los ataques al Diálogo Social blindado en el Estatuto de Autonomía “como un factor de cohesión social para el progreso económico” de Castila y León, por lo que la mete “en un túnel del tiempo” y la “retrotrae” al “blanco y negro”. Ha aportado más datos “desde que Mañueco llegó a la Presidencia de la Junta”: se han perdido más de 50.000 empleos y han desaparecido 3.400 autónomos y Castilla y León “va sufriendo las consecuencias de sus decisiones políticas”, de “su deriva hacia la ultraderecha, hacia el inmovilismo”.

Castilla y León, ha enumerado, es la tercera comunidad más inflacionista, está a la cola en creación de empresas mercantiles, es la única Comunidad en la que las exportaciones están en retroceso, caen un 4,9%, mientras que a nivel nacional suben un 24,7%, la industria de Castilla y León ha crecido 10 puntos menos que la media nacional, es la segunda con mayor aumento de la pobreza y la confianza empresarial cae hasta la tercera peor en el ámbito nacional.

“Por ello, hasta la CEOE le exige a usted un plan de acción dirigido a las empresas de la Comunidad, para sostener la marcha de la economía y el empleo, por la preocupante situación económica, donde la AIREF rebaja el crecimiento de nuestra Comunidad hasta el 0,6% y con unas previsiones de claro deterioro en la creación de empleo, el pasado mes de octubre Castilla y León fue la segunda Comunidad Autónoma donde más subió el paro”, ha recordado Rubio a Mañueco.

“Un vicepresidente que cuesta 1,4 millones al año y que no tiene competencias”

Por contra, ha dicho la socialista, en los presupuestos hay “un vicepresidente que cuesta 1,4 millones de euros al año y que no tiene funciones, ni comparecer en la ronda de presentación de los presupuestos, pero que además considera a las mujeres como mero instrumento reproductor, que insulta a las personas con discapacidad, a las víctimas de la violencia machista y que califica de ecologismo radical la lucha contra el cambio climático”. También se ha referido al éxodo juvenil y a las valoraciones que hace la Asociación de Jóvenes de Castilla y León, que consideran que los presupuestos son insuficientes para hacer frente a la despoblación, que no hay planes específicos para mejorar el empleo juvenil, que no generan oportunidades y que no contemplan inversiones preferentes en las provincias en peor situación. “Nos presenta hoy un presupuesto sin hoja de ruta, sin planificación para acabar con la sangría poblacional. Para el 2037 habremos perdido otros 190.000 habitantes y 7 de nuestras provincias estarán entre las 50 más envejecidas de Europa a mitad de siglo y usted Señor Mañueco, ahí impasible, dejando morir lentamente a Castilla y León y pintándola en blanco y negro”, ha reprochado.

Respecto a la Consejería de Empleo, Rosa Rubio ha asegurado que “elabora un presupuesto antiestatutario e ilegal”. “El señor Veganzones, obsesionado con el comunismo y el fanatismo climático, que insulta a nuestros desempleados, recibe de Mañueco 445 millones de euros para romper con los consensos básicos de la Comunidad. Unos presupuestos que no apuestan por el empleo, ni por la formación, ni por la solución de conflictos laborales”. En Educación, ha dicho, no aparece la partida presupuestaria de 8 millones de euros extras para becas, y los profesores “primeros en excelencia, pero los peores en condiciones sociolaborales” están en la única Comunidad “donde se les obliga a elegir entre cobrar los sexenios o el complemento por carrera profesional”.

La siembra de Vox: Agricultura tiene menos del 5% de los Presupuestos

En la Consejería de Agricultura, ha dicho que “llueva, haya sequias históricas o haya crisis de precios”, los programas de agricultura siguen siendo los mismos de los últimos 15 años. “Señor Dueñas, después de su siembra, no puede usted decir que sean los mayores presupuestos de la historia, porque no solo bajan, sino que ya están por debajo del 5% del total del presupuesto de la Junta de Castilla y León. En una tierra como la nuestra…”, ha dicho al consejero. “Ante las críticas de la oposición y de las comunistas organizaciones agrarias, hoy aprueban en el Consejo de Gobierno las ayudas prometidas hace 7 meses y a saber de dónde lo han quitado, que las últimas gracias del señor Mañueco fueron a costa del plan de agricultura joven y de la estrategia de la mujer rural”, se ha preguntado.

“En la Consejería de Movilidad, los restos que desechó el Señor Quiñones, el castigo del Gobierno de España, señora Corral, le ha dado a usted el 40,86% del presupuesto de su consejería, además de 108 millones de euros para que por fin, toda la Castilla y León rural tenga el 5G, otra gran promesa de Mañueco que ha tenido que hacer realidad el malvado Pedro Sánchez. Y aún estamos esperando que cumpla su palabra, señora consejera y bonifique el 25% de las tarifas a los viajeros recurrentes usuarios de todas las líneas de altas prestaciones para todas las provincias de nuestra Comunidad”, ha dicho a la consejera.

En Sanidad, según Rubio, los presupuestos carecen de medidas estructurales para acabar con las “desbocadas listas de espera”, no hay una cantidad suficiente para la disminución de la interinidad y las necesarias políticas de incentivación de plazas de difícil cobertura. Así, de las 38 intervenciones propuestas en Centros de Salud en reparaciones, ampliaciones y construcciones, solo cinco tienen posibilidades de ejecutarse en los próximos dos años y se incumple el mandato de las Cortes para la reversión del Hospital de Burgos (HUBU), de gestión privada.

“Eso sí, Mañueco, cortará la cinta de los aceleradores lineales en Ávila, León, Salamanca y Valladolid gracias al maltrato de Pedro Sánchez y el Gobierno de España a nuestra Comunidad que pone el dinero para los equipos. ¡Anímese Sr. Mañueco a unirse al maltrato a Castilla y León y dele a Palencia el acelerador lineal que le prometió!”, ha espetado al presidente.

Cazar y pescar, gratis

Respecto a la Consejería de Presidencia, Rosa Rubio ha lamentado que se haya convertido “en la agencia de colocación de amigos y familiares, incumpliendo una vez más la promesa de las 35 horas con los empleados públicos y privándoles del derecho a su carrera profesional”. La valoración del presupuesto de la Consejería de Medio Ambiente, la socialista ha reprochado a Juan Carlos Suárez-Quiñones que renuncie a hacer frente al cambio climático, cuando “culmina el verano más terrible que se recuerda en esta Comunidad, con una negligente gestión ante los incendios forestales, que ha dejado calcinar más de 235.000 hectáreas y tienen la desvergüenza de votar en contra de un operativo de incendios permanente”. “Cazar y pescar será gratis, pero, el consejero de Medio Ambiente, no toma ni una sola medida para luchar contra la destrucción del hábitat de especies o contra la falta de investigación de la calidad de los ecosistemas acuáticos”.

Rosa Rubio ha señalado a la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco que “pasará a la historia como la primera consejera mujer que introdujo la violencia intrafamiliar, que desplazó a la violencia de género, acabó con las ayudas al colectivo LGTBI y que se plegó a Vox”. Además, el prespuesto no tiene en cuenta el cambio de modelo en la nueva Ley de Residencias y “ maquilla sus cuentas para no reconocer que el Gobierno de España le da 244 millones de euros para el plan de atención a personas dependientes, 23 millones para el bono social térmico Y 125 millones para las pensiones no contributivas”.

El Gobierno de Mañueco “una farsa”

Por último, la socialista ha reconocido que “nunca la Consejería de Cultura ,Turismo y Deporte tuvo tanto presupuesto”, y que este es gracias “al socialcomunista de Pedro Sánchez al frente del Gobierno de España” que le ha dado 74 millones de euros para invertir en el patrimonio de Castilla y León. “¿Esto le recordará esto sus tiempos mozos no?”, ha ironizado en referencia al pasado político de Gonzalo Santonja.

“Usted no es un presidente riguroso, serio, comprometido y responsable, nos ha quedado claro desde el año 2019, pero que sea usted capaz de intentar engañar a las familias numerosas de nuestra Comunidad Autónoma, anunciando un beneficio fiscal que no existe, en la ley de presupuestos ni en la ley de medidas, es ya la cuadratura de círculo Señor Mañueco. Ni un solo informe ni técnico, ni económico, ni jurídico que avale el anuncio que hizo el jefecillo de Vox, ni hay cuantificación, ni hay espacio temporal de aplicación, no hay nada. Esta es su gran mentira, su gran estafa, en esto se resumen sus presupuestos Señor Mañueco, en lo que es su Gobierno: una farsa”, ha concluido.