El PSOE reprocha al PP sus “tragaderas” con Vox y le pide que deje de incumplir la ley y el Estatuto y cumpla con el Diálogo Social

La sesión plenaria de este miércoles ha arrancado con una cascada de reproches y advertencias del Grupo Parlamentario Socialista al gobierno de coalición de PP y Vox en Castilla y León. La procuradora, Alicia Palomo, a través de una moción sobre empleo, ha recordado a ambos partidos que están incumpliendo la ley y el Estatuto de Autonomía, cuyo aniversario se celebra este viernes, y todo gracias a las “tragaderas” del PP con un consejero que se dedica a “cazar comunistas”.

Palomo ha empezado recordando que el “consejero radical protegido de Mañueco” -el consejero de Empleo, Mariano Veganzones-, dijo que “la política tiene que medirse por sus resultados, señoría, y los datos de Castilla y León son irrefutables”, y la socialista se ha mostrado de acuerdo poniendo de manifiesto esos resultados. “El circo de gobierno del PP y la extrema derecha en Castilla y León es aberrante: incumplimiento de la ley, del Estatuto, han puesto a nuestra tierra de moda vergonzosa, han deteriorado nuestras instituciones y roban derechos, libertades y oportunidades a trabajadores, a empresas, a las mujeres…. Si la política se mide por sus resultados, ustedes están tardando en irse”, ha ironizado.

Alicia Palomo también ha recriminado que en la sesión del martes el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo se 'afanase' en leer artículos del Estatuto olvidando “deliberadamente” algunos. En este sentido se ha referido al artículo 16 que recoge el “fomento del diálogo social como factor de cohesión social y progreso económico, reconociendo el papel de los sindicatos y organizaciones empresariales como representantes de los intereses económicos y sociales que les son propios”. La procuradora ha asegurado que se ha “incumplido de forma evidente” con un consejero “cazacomunistas” que desprecia a las organizaciones sindicales llamándoles “casta sindical” y “chiringuitos”. “Tenemos al señor De la Hoz -portavoz del Grupo Parlamentario Popular- que llama egoístas a las organizaciones empresariales, tenemos un presidente, el señor Mañueco que no respeta los acuerdos y consensos …. Y … ¿esto es fomentar el diálogo social???? Más bien es destrozarlo”, ha razonado. Palomo ha leído también el artículo 16.3 del Estatuto, que establece la creación de empleo estable y de calidad, garantía de la seguridad y salud laboral de los trabajadores, así como de su formación permanente. “Pues bien...El paro sube en Castilla y León ( el último dato desempleo por encima de la media nacional, 3.635 parados más que el mes pasado), se eliminan los programas más importantes de formación y orientación laboral, como puede ser el PROA que deja desamparados a más de 20.000 desempleados, no convocan los programas de orientación laboral para los que el gobierno central les dio 29 millones de euros en 2022 y eliminan 2,5 millones de euros de los programas de prevención y seguridad laboral”.

Alicia Palomo ha seguido tirando de Estatuto para recordar que el artículo 8 marca la obligación de los poderes públicos de Castilla y León promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo, “por lo que es obligación de la Junta de Castilla y León el apoyo a los colectivos más vulnerables” a los que el gobierno “castiga” cuando eliminan programas como los de ayudas de inserción laboral a mujeres víctimas de violencia de género, los programas de atención a migrantes o las ayudas a trabajadores en ERTE o dan “boleto” a los programas de integración y empleo.

“Señores del PP, ustedes ¿con qué cara van a celebrar el 40 aniversario del Estatuto de Autonomía?? Si no solo no lo respetan sino que lo están ultrajando”, ha espetado. No sólo ha citado el Estatuto. También ha recordado la Ley 8/2008 de 16 de abril que regula el Consejo del Diálogo Social. Su artículo 16, ha dicho, establece que la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León “consignará anualmente una partida presupuestaria que, como subvención nominativa, irá destinada a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, con independencia de las subvenciones que éstas perciben para el fomento de su actividad como organizaciones de interés general en el ámbito económico y social”. Esta obligación legal se ha eliminado de los Presupuestos de 2023. “Y ya para rematar la faena y cuadrar el círculo… pues eliminan el sistema autónomo de solución de conflictos laborales en Castilla y León, incumpliendo de nuevo la ley y haciendo saltar por los aires por ejemplo el Acuerdo Interprofesional sobre Procedimientos de Solución autónoma y determinados aspectos de la negociación colectiva. Lo de Vox ya lo sabemos. Pero señorías del PP, sí ustedes que agachan la cabeza, abren bien las tragaderas y de paso se santiguan para que no salte por los aires la paz social…me dirijo a ustedes, que supongo que les llegará algo de lo que desde todos los ámbitos, también el empresarial, les están dicien, sobre la inseguridad jurídica, social y económica que la extinción del SERLA conllevaría... ¿Y les da igual? Que el CES les está llamando al orden, que el procurador del común les está llamando al orden, que están llegando acuerdos de toda España denunciando esta situación, que el gobierno les está advirtiendo ¿Pero ustedes dónde están?”, ha cuestionado.

Vox, a través de la procuradora Fátima Pinacho, se ha limitado a negar que se haya destruido el Diálogo Social citando fechas de reuniones que se han celebrado, pero sin discutir que se haya eliminado una partida en los Presupuestos o que hayan desaparecido ayudas a colectivos vulnerables. Palomo ha respondido después que en esas reuniones citadas no hubo diálogo sino “imposiciones” y “ordeno y mando”. El PP, también ha negado el destrozo del Diálogo Social y ha citado el discurso de investidura de Mañueco defendiéndolo y reconociendo “algunas diferencias” con su socio de gobierno.