El Sacyl avanza en su plan para reducir listas a pesar del abandono de los sindicatos por considerarse “ninguneados”

La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha llevado este lunes a la mesa de negociación la extensión a todas las categorías de la sanidad afectadas del plan de choque voluntario y retribuido acordado con CESM para reducir las listas de espera quirúrgica en los hospitales, consultas y pruebas diagnósticas y para la apertura de consultorios en Atención Primaria por las tardes.

Esa propuesta se ha visto en la Mesa Sectorial de Sanidad después de que los sindicatos generalistas UGT, CCOO y CSIF decidieran levantarse de esa negociación, después de que se debatiera sobre la vuelta a la jornada de 35 horas semanales, como anticiparon el pasado jueves, por considerarse “ninguneados” por la Consejería, que sólo ha cerrado acuerdos unilaterales en lo que va de año con CESM y Satse.

La gerente regional de Salud, Violeta Martínez Pindado, ha explicado que cuando se ha planteado ese punto de plan de choque también para las pruebas diagnósticas y consultas externas los citados sindicatos se habían levantado de la mesa, aunque con los que se han quedado, CESM, SATSE y SAE, tienen suficiente representación en la mesa como para sacarlo adelante.

El pasado 30 de enero, la Consejería y CESM firmaron un acuerdo de mejora para los médicos de la sanidad regional, que ya incluía la extensión de manera indefinida del plan de apertura de consultorios por la tarde que se puso en marcha el pasado año para hacer frente a la mayor carga de pacientes por la Covid y el que opera para reducir las listas de espera quirúrgica en los hospitales, consultas y pruebas.

En todos los casos, tanto de consultas en Atención Primaria y actividad quirúrgica, consultas y pruebas hospitalarias, estas agendas extraordinarias, voluntarias y retribuidas el acuerdo recogía que se abonarán 322 euros por cada jornada de al menos cuatro horas.

Martínez Pindado ha trasladado ese “abandono” de la reunión por parte de los citados sindicatos de la mesa de negociación, en una actitud que la gerente “no comprende” cuando los temas que se iban a negociar son “relevantes”.

“Se van a seguir negociando en la reunión porque la mesa está válidamente constituida, con una representatividad suficiente, a pesar del abandono”, ha explicado la gerente de la sanidad regional en declaraciones a los medios en un receso de la reunión.

Además de la jornada de las 35 horas a partir del 1 de junio, ya pactada con todos los sindicatos y que se analizará centro por centro para saber las necesidades de refuerzo que requiera, y el citado plan de choque, en la reunión de la mesa se analizará la jubilación activa a partir de la regulación del estado, para que los profesionales de atención primaria que lo deseen puedan permanecer en servicio una vez que se jubilen y compatibilizarlo con pensión de jubilación.

También incluía el orden del día, los baremos para la contratación en el centro de hemodonación y hemoterapia; la inclusión en plantilla de nuevas plazas en el hospital de Salamanca, reconvirtiendo categorías obsoletas por otras nuevas.

Martínez Pindado ha rechazado el argumento de los sindicatos que han abandonado la mesa de que no se han reunido con ellos, cuando han sido veinte las ocasiones en las que se ha hecho.

“Nuestra actitud ha sido y sigue siendo de diálogo, mano tendida y de negociar todo aquello que guarda relación con las condiciones de trabajo de nuestros profesionales, para mejorarlas”, ha reflexionado

“Si lo quieren aplicar que lo hagan por decreto”

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León, Tomás Pérez Urueña, ha rechazado que la Consejería de Sanidad les pida, como ha sucedido este lunes en la mesa de negociación, que avalen el acuerdo que firmó con el sindicato CESM, en cuanto al plan de choque voluntario y retribuido para reducir las demoras quirúrgicas, consultas, pruebas y en atención primaria, sin haberlo negociado antes.

“Si lo quieren aplicar que lo hagan por decreto”, ha trasladado el sindicalista en declaraciones a EFE, tras levantarse este lunes, junto a CCOO y CSIF, de la mesa de negociación una vez abordado el punto de la aplicación de las 35 horas.

Ello en protesta porque la Consejería negocie sólo con sindicatos sectoriales, lo que les ha llevado además a convocar a los tres sindicatos dos jornadas de huelga en la Sanidad el 10 y 17 de mayo próximos.

Pérez Urueña ha insistido en que no entran en analizar si el acuerdo con CESM es bueno o malo, lo que reclaman es que es que se negocie con todos, y no sólo con los sindicatos sectoriales, ya que las mejoras deben llegar a todas las categorías profesionales.

Ha recordado en que lo firmado con CESM no tiene validez si no cuenta con el refrendo de la mesa sectorial y ha aclarado que aunque hoy en la mesa, con los tres sindicatos que se han quedado hubiera mayoría para aprobar acuerdos no había el quórum necesario, esto es el mínimo de representantes que se requiere para ello