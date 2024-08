El senador socialista Díaz pide comparecer en las Cortes de Castilla y León y reclama a Maroto y Vidal que hagan lo mismo

El PSOE de Castilla y León ha anunciado este jueves que su senador Fran Díaz comparecerá, a petición propia, en las Cortes en “aras de la transparencia y para mejorar la democracia” e invita a Javier Maroto a hacerlo para ver “en cuánto ha avanzado en su conocimiento” de la Comunidad.

Así lo ha anunciado el propio senador por designación de los socialistas en Castilla y León en una rueda de prensa en la que también ha intervenido el secretario general de la formación, Luis Tudanca.

Tudanca ha apelado al artículo 9 de la ley de designación de senadores autonómicos de Castilla y León que permite pedir la comparecencia a petición propia para valorar una iniciativa que, en sus palabras, tiene “una clara voluntad de mejorar y fortalecer la democracia” en Castilla y León.

“Creo que es un ejercicio de transparencia. Desde luego nosotros estamos tremendamente orgullosos del trabajo que ha realizado Fran Díaz como representante de Castilla y León y creo que es un buen ejercicio para que en esta cámara se mejoren los dispositivos de control parlamentario a todos los niveles, en este caso de nuestros senadores autonómicos”, ha argumentado.

Tudanca ha aprovechado esta iniciativa para pedir a los senadores del PP, Vidal Galicia y Javier Maroto, que también lo hagan y den “explicaciones” sobre su labor. “En particular el señor Maroto después de convertirse sorpresivamente en vecino de Sotosalbos. No ha dado ni una sola explicación sobre su papel como representante en la cámara territorial de nuestra comunidad autónoma. De hecho lo que sabemos es que en cinco años no se ha aprendido que esta comunidad autónoma tiene nueve provincias y no ocho, como ha dicho en alguna ocasión, y creo que sería una buena oportunidad también para conocer cuánto ha avanzado su conocimiento de Castilla y León”, ha ahondado.

Para el socialista, iniciativas como ésta, confrontan dos modelos, el del PSCyL con el del PP que “apoyado por Vox” han restringido en la última Junta de Portavoces, “las posibilidades de control parlamentario de la oposición”.

“Para eso siguen unidos. Nosotros queremos, desde luego, con esta iniciativa, con este registro de la petición de comparecencia, contraponer dos muy diferentes modelos de democracia. Y creo que es también es una buena oportunidad esta comparecencia para que hablemos de lo que verdaderamente importa a los castellanos y a los leoneses, en particular a los jóvenes de Castilla y León, como la vivienda y la falta de oportunidades”, ha añadido.

En este sentido, Fran Díaz considera que con esta iniciativa se inicia “un camino de transparencia” que, a su juicio, deben tener “todas las instituciones y todos los responsables políticos”. “Y también, por supuesto, los senadores autonómicos para con la Cámara que nos ha designado para explicar la labor que en mi caso llevo realizando durante los últimos cinco años”, ha detallado.

El senador ha aprovechado su intervención para incidir en que durante su actividad parlamentaria siempre ha hablado “de las cosas que le importan a la gente”. “De cuestiones terrenales y de cuestiones que también han servido para sacar los colores al Partido Popular y a Vox por la actuación que ha venido desarrollando en la Junta de Castillo y León en los últimos años”, ha concluido.