Tudanca acusa al PP “blindar y perpetuar por ley los recortes” en sanidad

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, ha acusado este martes al PP de “blindar por ley y perpetuar los recortes” en materia sanitaria, con la Proposición de Ley presentada por los populares en las Cortes. Una propuesta que, según ha censurado, es “un copia y pega” de la Orden de 1991 que el PP lleva 30 años incumpliendo.

Así lo ha señalado Luis Tudanca durante la pregunta oral formulada en el Pleno de las Cortes al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, sobre su modelo sanitario, después de que el PSOE anunciara una iniciativa para blindar la atención sanitaria en los consultorios rurales y 15 días después el PP en las Cortes presentara una Proposición de Ley para “aparentar que hacían algo”.

Con ello, ha asegurado Tudanca, “montaron el lío con la sanidad”, al anunciar el portavoz del PP una “gran” reorganización de médicos para garantizar la atención sanitaria, después salen los médicos “hechos una fiera” y dan marcha atrás y el consejero asegura que se seguirá dando la asistencia sanitaria “como siempre” y que la ley “no va a solucionar cosas de médicos”. “¿Y de qué van las proposiciones de ley de sanidad?”, se ha preguntado. “No vale para nada, no tiene intención de cambiar, mejorar, ni revertir los recortes en sanidad”, ha apostillado Tudanca, en referencia a la citada Proposición de Ley, sino que sirve para “blindar y perpetuar los recortes”.

En este sentido, ha criticado que la iniciativa sea “un copia y pega” de la Orden de 1991, que recogía que en los núcleos de menos de 50 habitantes, la asistencia sanitaria será a demanda; en los de menos de 100, un día a la semana; en los de entre 200 y 500, tres días y más de 500 todos los días. “Es la orden que llevan incumpliendo 30 años y la transforman en ley para poder seguir incumpliéndola. Es una autoprohibición para impedir los recortes que ya han hecho y para blindar los recortes. Es un nuevo plan de Aliste y un truco de trileros”, ha denunciado el portavoz socialista.

“La realidad de la sanidad es la de los carteles que han colocado para decir en los consultorios rurales que no hay atención, ni medios, ni enfermeros. Esa es la realidad, que algunos no ven un médico desde que empezó la pandemia, que utilizaron para cerrar consultorios”, ha remarcado, para añadir que no se cubren bajas, ni guardias. “Usted es otro Igea, pero con otras maneras para recortar y cargarse la sanidad pública en Castilla y León”.