Tudanca, convencido de que Sánchez saldrá fortalecido de moción de censura

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, se ha mostrado convencido este sábado de que el presidente del Gobierno y de su partido, Pedro Sánchez, va a salir fortalecido de la moción de censura presentada por Vox. En declaraciones a los periodistas, antes de participar en Madrid en el Comité Federal del PSOE, Tudanca ha puesto a Castilla y León como el ejemplo de lo que “no debe pasar en el resto de España”, con un gobierno de PP y Vox.

Sobre la moción de censura, ha sostenido que no le “gusta cómo van a salir las instituciones de este país porque creo que no es una buena noticia lo que está haciendo Vox, lo que está permitiendo Feijóo y el PP”. “Creo que saldrá tan fortalecido Pedro Sánchez como debilitado el señor Feijóo”, ha afirmado Tudanca.

Barones socialistas como Adrián Barbón, Juan Lobato o Salvador Illa han descartado este sábado que el ruido de la política nacional afecte a sus resultados en las próximas elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo y han puesto en valor el papel del Gobierno de Pedro Sánchez en vísperas de la moción de censura presentada por Vox.

El líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha reunido al Comité Federal del partido para ratificar las listas para las elecciones municipales y autonómicas, en una reunión de la que se han ausentado barones críticos como Emiliano García-Page y Francisco Javier Lambán, por motivos personales, o Francina Armengol y Ximo Puig por cuestiones de agenda.

A la convocatoria han acudido, sin embargo, la mayoría de ministros socialistas, incluso los que no son miembros de la Ejecutiva federal.En declaraciones a los periodistas antes de asistir a la reunión, el presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, ha reconocido que hay mucho ruido de la política madrileña y que a veces “da la sensación de que no hay vida más allá de la M-30”. “Estas elecciones van de los problemas autonómicos”, ha destacado Barbón, que ha afeado al PP que considere los comicios del 28 de mayo como una primera vuelta de las elecciones general. “No es así. Son elecciones autonómicas y municipales, y yo me niego a que los problemas de los asturianos queden por debajo del debate nacional”.

El líder del PSC, Salvador Illa, también se ha mostrado convencido de que el PSOE y el Gobierno saldrán fortalecidos de la moción de censura, “que va a ser una ocasión para contrastar dos modelos, el de la política útil que resuelve problemas y el de la política de la confrontación y el ruido que no solo no resuelve nada, sino que intenta crearlos”.

El candidato socialista a la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, ha mostrado su confianza de cara a las elecciones con un partido socialista avalado por la gestión del Gobierno y la de los alcaldes. “El PSOE está a tope”, ha asegurado, a lo que ha añadido que está con “mucha energía” y “contento” por la labor de España y los alcaldes.

Por su parte, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha dicho que el 28 de mayo es una cita fundamental para seguir avanzando en derechos sociales, en la protección de los que más lo necesitan, de los más vulnerables.

El alcalde de Vigo y presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias, Abel Caballero, se ha mostrado convencido, por su parte, de que el “ruido” que existe en la política nacional no afectará ni interferirá en las próximas elecciones municipales.

Caballero cree que los socialistas van “extraordinariamente bien” de cara a las próximas elecciones y ha asegurado que todos los alcaldes y alcaldesas socialistas con los que habla tienen la certeza de que van a repetir al frente de las corporaciones