Tudanca pide a Mañueco que sea 'él mismo' y traicione a Vox

El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León, Luis Tudanca, ha pedido a Alfonso Fernández Mañueco que sea 'él mismo' y traicione a Vox. “A ver si va a resultar que va a empezar a tener palabra ahora cumpliendo los acuerdo con la extrema derecha”, ha ironizado el líder socialista. Luis Tudanca ha reclamado que “incumpla” también con Vox como ha hecho con su pacto de gobierno con Ciudadanos, con el Diálogo Social, con los funcionarios o con el Pacto de Reconstrucción.

“Mire. Es la primera vez que veo en mi mayor crítica su mayor virtud. Le animo, Sr. Mañueco, a que sea usted mismo. Solo tiene que hacer lo mismo de siempre”, le ha interpelado. “Lo terrible es que, usted, que ha incumplido todos los acuerdos a los que ha llegado con todo el mundo, quizá empiece a cumplir su palabra con el pacto más infame que haya firmado nunca”, ha reprobado.

El secretario general del PSOE autonómico ha suplicado a Alfonso Fernández Mañueco que no “mercadee” con la igualdad y los derechos de las mujeres. También ha reclamado que tramite la nueva Ley de Violencia de Género, que se estaba elaborando en la pasada legislatura desde el consenso, que cuenta con el apoyo del Diálogo Social y de los colectivos. No tramitar esa ley ya supone un “retroceso”. “Es una ley de todos y de todas. No podemos permitir que la extrema derecha se imponga a los derechos de las mujeres”, ha criticado.

Luis Tudanca también ha reprochado el viraje del Partido Popular de Castilla y León en la Memoria Histórica y ha citado al exvicepresidente autonómico -del PP de Juan Vicente Herrera- José Antonio de Santiago-Juárez: “Una democracia no se puede permitir tener muertos en las cunetas desde hace 80 años”.

Ha recordado la normativa aprobada hace dos legislaturas, en el último gobierno de Juan Vicente Herrera, con el Consejo Asesor de Memoria Histórica y el homenaje y reconocimiento a las víctimas de la guerra civil. “De eso se trata. Justamente de eso. De reparación, de verdad, de memoria democrática”, ha reivindicado.

Un presidente de Vox

El líder del PSOE de Castilla y León, también ha arremetido duramente contra Mañueco por la corrupción y por un vicepresidente – de Vox- “que madruga para volver a meterse en la cama”. “ ¿Qué objetivos tiene su gobierno, señor Mañueco?”, ha cuestionado. “ El problema es que ya le conocemos todos. Hace tres años ya nos contó aquí un supuesto programa de investidura. Pero durante aquellas semanas ya dijo aquella famosa frase: ”Yo, lo que diga Ciudadanos“”, ha recordado. Así, Tudanca da por hecho que “el verdadero presidente de la Junta será el señor García Gallardo”, a quien se verá menos y “trabajará menos” porque “tendrá vicepresidencia, pero no competencias, cosas de la España que madruga…para volverse a la cama”.

Además, ha recordado que, en su afán de “regenerar y recortar gasto público”, esta mañana en su discurso ha dicho “de refilón” que creará una consejería más. “Aún resuenan los vítores de los procuradores de Vox en los pasillos de esta Cámara cuando usted y el Sr, Feijóo, en palabras del jefe de los 15 populares europeos, Donal Tusk, capitularon ante la extrema derecha. Porque ustedes han capitulado. Porque toda apariencia de derecha moderada que les quedara ha sido disuelta en este acuerdo de poder”, ha reprochado sobre el pacto

“Hoy, el PP del Sr. Feijóo se esconde y nos deja a los castellanos y los leoneses con un gobierno con la extrema derecha”, ha lamentado. Tudanca ha advertido que si hace tres años era claro que Ciudadanos desaparecería tras sus pactos con el PP, esta vez “quien será absorbido será el PP, porque el nuevo PP sólo ha cambiado de presidente después de que al último se le ocurriera denunciar la corrupción de algún dirigente de su propio partido”. El socialista ha desgranado la corrupción que afecta al PP, donde “los hermanos, los primos y sus amigos hacían negocios” con el dolor “en los momentos más duros de la pandemia”. “Cuando hablan de meritocracia, en realidad hablan de familia, de su familia”, ha afirmado. Así, ha recordado como el gobierno de Mañueco privatizó los test de antígenos a principios de año en favor de dos empresas de ex altos cargos del PP. Además, cree que convocó las elecciones con las prisas de que no coincidiesen con el juicio del caso Perla Negra, Trama Eólica o la causa de presunta financiación ilegal de las primarias que acabó ganando.

Gürtel: un empresario condenado que tiene que “la mitad de la televisión de Castilla y León”

“Sólo en la trama eólica hay una petición de penas de 138 años más 848 millones de euros en multas para altos cargos del PP en la Junta de Castilla y León. Toda esa corrupción que les ha hecho ya confesar que hicieron trampas en sus primarias para elegirle en sus 17 primarias. Hoy, leemos también en los medios que, lo que hicieron en Salamanca durante sus primarias, también lo hicieron en León. Extendiendo la mancha. Toda esa corrupción que han traído los 35 años de gobiernos del PP”, ha enumerado. Tudanca ha especificado que “la mera mención de la corrupción” le hizo levantarse de la mesa de negociación con el PSOE a los 15 minutos, “mientras aguanta durante semanas la humillación de la extrema derecha para terminar cediendo en todo”.

“Toda esa corrupción que incluye en Castilla y León a un empresario condenado hace 3 días por 5 delitos en la trama Gürtel de financiación ilegal del PP. El mismo empresario, propietario de la mitad de la televisión de esta tierra que luego publica en su periódico, tras recibir decenas y decenas de millones de euros de dinero público, que el mayor chiringuito son las Cortes”, ha dicho en referencia a la condena de José Luis Ulibarri en la causa Gürtel Boadilla.

“El problema no es la administración paralela, ni la corrupción, ni la caja B. Su problema es la democracia. Pareciera que algunos no quieren siquiera que haya control al gobierno. Pareciera que quieren volver a los tiempos donde sólo uno mandaba. Y no, no se lo permitiremos. Fíjense si es trascendente esto que las dos últimas semanas, la investidura ha estado paralizada tan solo por ver quién controlaba en el gobierno el dinero de la publicidad instituciona”, ha comentado.