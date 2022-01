Unidas Podemos convierte a Mañueco en una empresa de mudanzas y pasea el camión por Valladolid

Un camión de 'Mudanzas Mañueco' con la imagen del presidente de la Junta de Castilla y León, en el azul característico del PP, charrán incluido, y el lema "llevamos tu vida, tus sueños y a tu familia lejos de Castilla y León" ha despertado la curiosidad este lunes en Valladolid. Al menos dos cargos electos del PSOE han tuiteado imágenes del camión, pero no era cosa de los socialistas y no había un solo logo o emblema que permitiese saber de qué partido era la curiosa campaña. Unidas Podemos despejaba la incógnita poco después. "La idea era crear expectación, tener el camión circulando por la mañana, porque sabemos que la despoblación es el principal problema que tiene Castilla y León y que Mañueco no quiere hablar de ella", ha explicado el candidato de UP a la Junta, Pablo Fernández.

Los tres camiones de 'Mudanzas Mañueco' circularán estos días por más provincias. "No hemos puesto ni logo ni enseña, como gancho", ha comentado Fernández.

Entre quienes se han hecho eco de la iniciativa sin saber quién estaba detrás, está la secretaria de organización del PSOE, Ana Sánchez, que ha advertido que "algo está pasando en esta tierra y no es menor"