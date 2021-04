El vicepresidente de la Junta de Castilla y León acusa al Gobierno de ser "irresponsable" y estar "paralizado" por las elecciones de Madrid

El vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León, Francisco Igea, acusa al Gobierno central de ser "irresponsable" estar "paralizado" por las elecciones de Madrid cuando hay nueve comunidades autónomas con niveles de alarma "muy altos" y mantenga su apuesta por el fin del estado de alarma "sin ofrecer ninguna alternativa". "Es una obligación del Estado gestionar la pandemia y el estado de alarma. El Gobierno tiene que asumir su responsabilidad, está nuevamente paralizado porque oh, sorpresa, estamos nuevamente en campaña electoral", ha afeado Igea, quien cree que el gobierno de Pedro Sánchez tiene "temor" a que sus decisiones "influyan" en la campaña y en los resultados electorales del 4 de mayo en la Comunidad de Madrid.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Igea ha reclamado al Ejecutivo "responsabilidad" y les ha pedido que que tomen decisiones. "No se pueden colocar las campañas electorales por delante del interés de la ciudadanía", ha recriminado el portavoz de Castilla y León, que de nuevo ha criticado la "lentitud" del Gobierno para tomar decisiones, que ha considerado "un poquito desesperante". "Tomar decisiones no parece la especialidad de este gobierno; buscar excusas sí, pero tomar decisiones es otro asunto", ha cargado Igea.

El portavoz del gobierno de Castilla y León ha mostrado su acuerdo con el gobierno de Euskadi, que apuesta por prorrogar el estado de alarma. "Una cosa que es evidente: a quien corresponde esta decisión es al Gobierno de España", ha responsabilizado Igea, que recuerda las dosis opciones de Sánchez: legislar para dar herramientas que permitan afrontar la pandemia -"un acuerdo que ha incumplido", ha apostillado- o prorrogar el estado de alarma. "Lo que no puede hacer, aunque me temo que lo hará, es volver a pasar la pelota a las comunidades autónomas. No se puede utilizar el estado de alarma por autonomías cuando la crisis es global", ha reiterado.

Francisco Igea ha mostrado su preocupación por el fin de algunas restricciones como el cierre perimetral. "Coja usted la incidencia acumulada en las comunidades que circundan la nuestra y elimine el cierre perimetral", ha respondido a una periodista. La incidencia en el País Vasco es de 492, la de Madrid es de 395, en La Rioja es de 284, en Aragón es de 276, en Cantabria es de 251, en Castilla-La Mancha es de 210, en Asturias es de 153, en Extremadura es de 111 casos por cada 100.000 habitantes y en Galicia es de 99. La incidencia en Castilla y León es de 197 contagios por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, según los últimos datos del Gobierno.

Igea ha asegurado que todavía no ha comenzado "un descenso claro" de la incidencia, y se ha mostrado "satisfecho" porque más del 35% de la población de Castilla y León ha recibido al menos una dosis y el 15% ya tiene la pauta completa. "Lo que hacemos es trabajar en una campaña de vacunación a toda velocidad. Si la irresponsabilidad del gobierno hace decaer esta situación [el estado de alarma], que nos pille con el máximo nivel de inmunidad posible", ha valorado el vicepresidente autonómico.

El portavoz de la Junta ha recordado que las autonomías no pueden legislar de forma autónoma sobre la limitación de derechos fundamentales, si no que sus decisiones están supeditadas a ratificación judicial. Igea ha asegurado que no da "nada por hecho" porque ya sabe "lo que dura la palabra del gobierno y del presidente del Gobierno", que dice que no podría "dormir con unos señores" y "acostarse al día siguiente" con ellos, en referencia al Gobierno de coalición que mantiene Pedro Sánchez con Unidas Podemos. "Esperaremos a que acabe la campaña y a ver qué decisiones se toman", ha apuntado.