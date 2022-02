Vox se abstiene y el Ayuntamiento de Palencia saca adelante los presupuestos tras la cuestión de confianza

El Ayuntamiento de Palencia saca adelante los presupuestos tras la cuestión de confianza al alcalde presentada por el propio regidor, Mario Simón, ante el "bloqueo absoluto" que ha vivido el consistorio en los últimos cinco meses tras el rechazo de PSOE, Vox y Ganemos, a quienes ha acusado de "secuestrar la operatividad del Ayuntamiento" en medio de una "estrategia política" que él ha asegurado no compartir porque no piensa "vivir de la política". Ha sido la abstención de Vox y el voto de calidad del alcalde los que han asegurado los presupuestos políticamente más débiles del Ayuntamiento de Palencia.

"Es insostenible al negarse a negociar y aprobar las ordenanzas más importantes del Ayuntamiento, al negarse a participar y hacer propuestas a los Presupuestos", ha enumerado Simón en el pleno extraordinario celebrado este viernes. "Hoy ese bloqueo de acaba, de una manera u otra", avanzaba el alcalde al principio de su exposición, "convencido de que hace lo correcto y lo mejor" para Palencia.

La concejala de Vox, Sonia Lalanda, ha justificado su abstención en que el Ayuntamiento "no esté gestionado" por el PSOE. Lalanda se ha dirigido directamente al alcalde: "Usted no merece nuestra confianza, pero votar en contra es alargar más esta situación absurda que ustedes mismos han provocado. Nos quedamos con el mal menor, conscientes de que usted no es un buen alcalde".

"Vox tiene muy claro que no va a facilitar un gobierno de izquierdas y nuestros votantes, que cada vez son más y muchos más que van a ser, saben que pueden confiar en nuestra palabra pase lo que pase. Por esa responsabilidad vamos a seguir garantizando la gobernabilidad de este Ayuntamiento y soportando la estabilidad de una confederación de concejales que va cada uno a su bola", ha criticado la concejala de Vox, que ha dudado de la "legalidad" de los Presupuestos.

Lalanda, quien ha acusado a Simón de optar por la opción "más fácil" para pagar la sentencia de 26 millones de euros a la Diputación de Palencia como determinó el TSJ por el convenio expropiatorio de la calle Jardines. Lalanda ha reclamado que existía la posibilidad de recurrir para que el juez determine cómo pagar la sentencia y ha cargado contra el regidor, "el alcalde más gris y cobarde en la defensa de los palentinos".