Valladolid Toma la Palabra reprocha el fichaje del exportavoz de Ciudadanos en las listas del PSOE

La concejala de Medio Ambiente y candidata a la Alcaldía del Ayuntamiento vallisoletano por la formación Valladolid Toma la Palabra (liderado por IU), María Sánchez, ha criticado la incorporación del concejal independiente de Ciudadanos, Martín Fernández Antolín, a la lista electoral del alcalde de la ciudad, Óscar Puente.

Sánchez ha señalado que estas noticias “alejan” a la ciudadanía de las instituciones y de la política. “En este tipo de movimientos da la sensación de que a alguna gente le da igual presentarse por unas siglas o por otras”, ha subrayado. La candidata a alcaldesa de Valladolid ha recordado que Fernández Antolín ha llamado “prepotente” más de una vez a Puente. “Se ha puesto a cuestiones centrales y ahora cambia de chaqueta”, ha criticado Sánchez en un comunicado remitido a los medios.

“Para mí la política es un asunto de convicciones, no puede dar igual todo. No es la primera vez que pasa y no deberíamos acostumbrarnos a que la política municipal se parezca al mercado de fichajes del fútbol”, ha subrayado. Sánchez ha aludido a las listas del PSOE de 2019, en la que se introdujo a la actual concejala de Innovación, Desarrollo Económico, Empleo y Comercio, Charo Chávez, que era concejala de Ganemos, una escisión de Podemos.

Sánchez ha considerado que la intención del PSOE es “atraer” a parte de los antiguos votantes de Ciudadanos. Además ha criticado que Fernández Antolín se posicionara en contra de cuestiones sobre la movilidad como el Plan de Calidad del Aire o las Zonas de Bajas Emisiones. El concejal no adscrito también se opuso al Plan General de Ordenación Urbana.

La candidata de VTLP ha recalcado que hay “un montón” de gente “interesante” en la ciudad que seguro que comparte más el proyecto de ciudad y “aportaría más a un futuro equipo de gobierno”. Sánchez ha puesto como ejemplo a su formación por “abrirse e incorporar” caras de la sociedad civil a través de primarias abiertas en vez de hacer la lista “a dedo”.

Tudanca respalda a Puente

El alcalde, por su parte, ha defendido el derecho de “todo el mundo” a cambiar, como hizo Charo Chávez o como la propia dirigente de Valladolid Toma La Palabra, que se comprometió a estar ocho años en el Ayuntamiento y va a intentar llegar a un tercer gobierno de coalición con el PSOE.

Todo el mundo tiene derecho a cambiar. Lo hizo la candidata de Podemos hace ocho años y hoy comparte gobierno contigo. Tú misma has cambiado. Te comprometiste a no estar más de 8 años en el ayuntamiento y vas camino de 16. Y a mi juicio acertaste, para bien de toda la ciudad. https://t.co/edyA4OQmzU — Oscar Puente (@oscar_puente_) 13 de marzo de 2023

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, —que se ha enterado del anuncio por la prensa— ha defendido la “libertad y legitimidad” de Óscar Puente para conformar su equipo, aunque ha asegurado que no se trata de una estrategia general para aquellos excargos de Ciudadanos que puedan buscar acomodo en sus listas. “Tiene que ver con el funcionamiento interno de cada ciudad. He hablado con él [Óscar Puente] muchas veces y le consideraba [a Fernández Antolín] un magnífico concejal, así que no me sorprende”, ha manifestado.