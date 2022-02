Vecinos de Tábara (Zamora) se concentran para exigir que la Junta “frene el desarrollo de las macrogranjas”

La Asociación Pueblos Unidos de la comarca de Tábara se ha concentrado este domingo en la localidad zamorana de Faramontanos para exigir que la Junta "frene el desarrollo de las macrogranjas" y para expresar, una vez más, su rechazo a estos proyectos industriales.

Durante el acto, los miembros del colectivo han leído un manifiesto en el que han advertido sobre "los intereses políticos y económicos que se esconden" detrás de estas iniciativas, "por mucho que insistan en decir que se trata de granjas de pequeños y medianos ganaderos de los pueblos".

El colectivo se ha mostrado satisfecho por el debate abierto en torno a la cuestión tras las declaraciones sobre la calidad de la carne del ministro de Consumo, Alberto Garzón, y en el marco del proceso electoral que afronta Castilla y León: "Aquí vivimos en el medio rural y la obligación de los políticos es velar por el futuro de todos los ciudadanos de esta comunidad autónoma", han alertado, ante el temor de que estas empresas imposibiliten otro tipo de actividades.

"La contaminación del aire, del agua y el suelo de estas granjas está más que demostrada, así como el impacto económico que tienen en el medio rural. Las macrogranjas limitan el desarrollo de otro tipo negocios, pero además suponen un ataque directo a la ganadería de nuestros pueblos. Hemos visto que este tipo de ganadería industrial se come a las medianas y pequeñas explotaciones, ganaderos a los que se les fuerza a entrar en el mecanismo industrial o cerrar sus explotaciones y quedarse en la ruina", han argumentado.

La Asociación Pueblos Unidos de la comarca de Tábara ha recordado que "en Castilla-La Mancha han aprobado una moratoria, de modo que el Gobierno regional dejará de conceder licencias a nuevos proyectos hasta que haya una ley de carácter estatal que regule las macrogranjas". Ese ejemplo ha hecho que el colectivo se pregunte por qué no ocurre lo mismo en Castilla y León: "Ahora, se les llena la boca hablando del medio rural".

"Sin embargo, algunos siguen insistiendo en estos modelos industriales que lo único que traen a los pueblos es contaminación y pobreza", han lamentado.

En el acto celebrado en Faramontanos, los miembros de la asociación también han expresado su hartazgo "al ver que algunos quieren centrar el debate de las macrogranjas en la calidad de la carne, dejando a un lado consciente y voluntariamente el problema de los purines, que se esparcen en las tierras causando una importante contaminación de suelos, de aguas y de aire". "Pero, claro, de eso mejor no hablamos y no lo hacemos porque, contra esa contaminación, no tenemos más herramientas que prohibir las macrogranjas y no queremos hacerlo", han lamentado.

Los hechos de Lorca

La asociación también ha querido remarcar su carácter ciudadano y ha lamentado hechos recientes acaecidos en otras partes del país: "Rechazamos la violencia y criticamos que se utilice un tema tan importante para una guerra política. Lo ocurrido en Lorca nos entristece y nos preocupa. Se manipula y se engaña a la ciudadanía, también a los ganaderos. Un debate sano se radicaliza y acabamos viendo cómo se asaltan administraciones cuando intentan limitar el desarrollo de macogranjas", han deslizado desde el colectivo.

"Lo ocurrido en el Ayuntamiento de Lorca nos preocupa porque, como vecinos que luchamos contra las granjas industriales, sabemos lo difícil que es que las instituciones pequeñas puedan hacerle frente a movimientos políticos y económicos. Lo hemos visto en Zamora. En Pozoantiguo, el Ayuntamiento ha conseguido frenar la implantación de macrogranjas modificando, dentro de sus competencias, normativas municipales. También sabemos que han tenido que soportar muchísimas presiones políticas, de la Diputación y de la Junta. Así que ver cómo se asalta un ayuntamiento y algunos políticos lo justifican, nos preocupa mucho", han argumentado.

Por último, la asociación ha recordado la cita del domingo que viene con las urnas: "Nos toca votar para elegir cuál será el Gobierno de la Junta durante los próximos cuatro años. Nosotros pedimos mensajes claros de los políticos sobre el problema de las macrogranjas, para que los votantes sepamos cuál es su postura el día 13 de febrero. E, independientemente del resultado electoral, la Asociación Pueblos Unidos de la comarca de Tábara reclama a la Junta de Castilla y León que ponga freno al desarrollo de las macrogranjas", han zanjado.