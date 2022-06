El PSOE desoye al presidente de la Cortes de Castilla y León, de Vox, y no retirará la bandera LGTBI de la fachada

La “pancarta” LGBTi no se va a ir de las Cortes de Castilla y León. Así lo ha defendido la coordinadora del área de Familia del Grupo Socialista, Nuria Rubio, quien ha asegurado que los servicios jurídicos de su formación trabajan en dar respuesta a la solicitud de la presidencia de las Cortes, con Carlos Pollán (Vox) al frente, para que retiren la enseña arcoíris que se puede ver en las ventanas de la cuarta planta del edificio.

La procuradora defiende que “no vulneran ninguna norma” pese a que en la reclamación remitida por Vox este lunes por la noche se apele a una sentencia del Tribunal Supremo como base.

Rubio ha lamentado que “el presidente de las Cortes haga ese requerimiento en un día en el que estamos reconociendo los derechos de las personas LGTBi”. A la vez que ha señalado que su partido “solo ha puesto una pancarta con los colores que simbolizan la defensa del colectivo”. Asimismo, desde el PSOE aseguran que “el PP es el mayor cómplice de que la fachada de las Cortes no esté iluminada”.

La socialista ha explicado en rueda de prensa que “su formación no está incumpliendo ninguna normativa y que por tanto no vamos a retirar la pancarta que hemos colocado desde nuestros despachos en reconocimiento al colectivo LGTBi”. También ha cargado contra el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, para pedirle que “además de escribir tweets apoyando al colectivo LGTBi” actúe “con hechos” y se posicione “en este tema”.

Rubio ha acusado al Partido Popular “estar plegado” a los intereses de sus socios de Gobierno, quienes a juicio de la socialista, “están constantemente atacando a los colectivos de las personas más vulnerables”. Algo que, como ha explicado, está sucediendo ahora al “intentar invisibilizar el Día del Orgullo por todos los medios prohibiendo que se proyecte la bandera en la fachada de las Cortes de Castilla y León, además de impedir que se lea la declaración institucional”.

Para Vox la bandera LGBTI “no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente”

Lo que usa Vox como argumentario, basándose en el escrito del Tribunal Superior, para solicitar la retirada es que la enseña “no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente instituidas”.

Este Tribunal no mencionaba a la bandera LGTBi de forma concreta, ya que la citada sentencia versaba sobre una bandera nacional de Canarias que el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife reconoció en 2016 como uno de los símbolos del pueblo canario. El fallo, sin embargo, no detalla qué elementos tiene que tener un símbolo concreto para ser considerado bandera “no oficial”.

La resolución ha sido aprovechada otras veces por formaciones de extrema derecha, como Abogados Cristianos o Vox, para pedir que se quiten estas banderas, como se ha dado en la Diputación de Valladolid o en los Ayuntamiento de Cádiz o Sevilla.

Esta nueva polémica se suma a la negativa por parte del presidente de las Cortes de iluminar el edificio, una costumbre que sí se que había dado en anteriores años. La postura de Vox ha derivado en reivindicaciones de diversos colectivos, como la concentración en la noche del lunes para iluminar el edificio y la colocación de la bandera en las ventanas de las dependencias socialistas. Asimismo, Vox bloqueó la lectura de una Declaración Institucional para conmemorar el Día del Orgullo LGTBi , que además, contó con la falta de posición a favor o en contra del Partido Popular, lo que hizo que no se pudiese llevar a cabo.

El PSOE presenta una PNL para crear un observatorio sobre delitos de odio a LGTBI

En esa misma rueda de prensa, el Grupo Socialista, junto a sus Juventudes, han presentado de forma conjunta una Proposición No de Ley cuyo objetivo es la creación de un observatorio que recoja los datos de los delitos de odio a personas LGTBi que producen en Castilla y León para proteger a las víctimas. Además, de “tener una labor de sensibilización, prevención y acompañamiento a todas las víctimas”.

El secretario LGTBi de las Juventudes Socialistas de Castilla y León, Gustavo Moreno, ha destacado que a la creación de un observatorio LGTBi supondrá tener una “herramienta de información, asesoramiento, detección de situaciones LGTBi fóbicas y sensibilización hacia la comunidad”. Asimismo, ha indicado“ desde hace más de 30 años de Gobierno Popular, en Castilla y León no ha habido ningún avance en materia LGTBi”.

Por su parte, sobre la Ley LGTBi, que se quedó bloqueada al cambiar de legislatura, Rubio ha querido señalar que la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidad, Isabel Blanco, “dio su palabra” para sacar adelante el texto. Asimismo, la socialista ha asegurado que de no cumplir con ello, será el PSOE quien haga esa labor.

Además, las Juventudes Socialistas han recordado que los días 15 y 16 de julio Soria acogerá las primeras Jornadas LGTBI 'Con Orgullo y sin Prejuicio' que pretenden ser un espacio para este colectivo.