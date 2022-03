El PSOE propone a Ana Sánchez como presidenta de las Cortes de Castilla y León

El secretario general del PSOE de Castilla y León, Luis Tudanca, ha anunciado que los socialistas presentarán como candidata a la Presidencia de las Cortes a la secretaria de Organización y procuradora electa por Zamora, Ana Sánchez.

Tudanca, tras la reunión de la Comisión Ejecutiva autonómica de la formación, ha hecho este anuncio y ha vuelto a mostrarse dispuesto a hablar con el PP si hay un "veto democrático a la extrema derecha" y se impide que Vox tenga capacidad de decisión.

A este respecto, ha aclarado que no piden puestos o cargos, sino de un "cordón sanitario" en todos los sitios a Vox porque, ha advertido, no se trata de desbloquear una votación para investir a Mañueco y que luego pacte con la formación verde porque el PSOE no será cómplice de lo que ha hecho el PP en 35 años y de lo que pueda hacer en el futuro.

En este contexto, el líder socialista también se ha referido a las declaraciones del presidente de la Xunta de Galicia y candidato a presidir el PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha defendido que se deje gobernar a Alfonso Fernández Mañueco que lidera la lista más votada en las elecciones de Castilla y León y ha recalcado que las "líneas rojas" del PP pasan por respetar la Constitución, el Estado de las Autonomías y los compromisos en materia de igualdad y ha agregado que el PSOE no está para dar "lecciones" de pactos al PP viendo las formaciones con las que cierra acuerdos.

En este sentido, ha vuelto a criticar que cuando el PSOE acudió "con la mejor de las intenciones" y pensando en el interés general a reunirse con el PP para tratar de "desbloquear" la situación de gobernabilidad de la Comunidad fue Fernández Mañueco el que "con toda la soberbia" rompió cualquier posibilidad de diálogo con la excusa de que se había mencionado la palabra corrupción.

Además, ha afirmado que no ve ningún "interés" porque el PP no ha vuelto a llamar y no se trata sólo de "desbloquear" la votación, que de nada serviría si "al día siguiente" pacta con Vox leyes, presupuestos, deroga el decreto de la memoria histórica y la ley igualdad. Tudanca ha asegurado que "teme" que Mañueco esté dispuesto a pactar con Vox "con tal de mantenerse en poder".

"Han pedido cargarse al señor Casado para tapar su corrupción, pero nunca jamás impedirán que el Partido Socialista defienda la ética y la decencia", ha avisado Tudanca, quien ha aseverado que no les van a "callar nunca", pero además ha aclarado que no han pedido cargos ni puestos sino que sólo han puesto como condición al PP que "aíslen a la extrema derecha", algo que cree que el resto de formaciones comparten.

Así, ha pedido a los 'populares' que abandonen cualquier tipo de pacto con aquellos "que no creen en los derechos de las mujeres", de la minoría o que no quieren que Castilla y León sea "tierra de acogida" para los refugiados lleguen de donde lleguen o con quienes "no creen" en el Estado autonómico, de bienestar y quieren además "desmantelar" lo público. "Sólo hemos puesto esa condición y el señor Feijoó, el nuevo PP, que se parece tanto al viejo que es indistinguible, dice que para ellos no es un problema hablar y pactar con la extrema derecha", ha añadido.

"Veto democrático"

A su juicio, el PP es el mismo y ahora sólo pretende "que todo cambie para que todo siga igual" y ha advertido de que no van a "consentir" que las cosas sigan igual en Castilla y León y seguirán "luchando" para que eso no se produzca, pero ha reiterado que su condición es un "veto democrático a la extrema derecha" y están dispuestos a hablar, pero sólo en "esos términos".

Además, ha aclarado que se trata de hacer un "cordón sanitario", pero en todos los lugares y ha criticado que Núñez Feijoó diga que se deje gobernar a la lista más votada porque eso tiene que ocurrir también en Palencia o El Espinar (Segovia) pero "el sistema del PP es que el PP gobierne siempre", cuando la derecha europea lo que hace es "renunciar a gobernar con la extrema derecha, sea cual sea el resultado".

Por ello, ha explicado que presentarán la candidatura a la Presidencia de las Cortes el jueves, en la jornada en la que se constituirá el Parlamento autonómico, porque cree que es "necesario" en términos democráticos "para demostrar que sigue habiendo otra alternativa en Castilla y León" y para que "todo el mundo haga su elección".

Luis Tudanca ha incidido en que el jueves habrá "dos alternativas" o posibilidades, una de las cuales pasa por que presida la Cámara el PP con Vox o haya una presidenta del PSOE y "todos los demás grupos parlamentarios tendrán que elegir".

A este respecto, ha explicado que ha trasladado su intención a todas las formaciones con las que ha mantenido contacto y les ha pedido su apoyo, por lo que confía en que hagan "esa reflexión que impida que la Cámara de Castilla y León esté presidida por un representante de la extrema derecha" o por el PP con el apoyo de la misma, algo que está en manos de los parlamentarios.

"Creo que la recepción por parte del resto de grupos minoritarios ha sido positiva, pero en todo caso veremos qué movimientos hace el Partido Popular", ha afirmado Tudanca, quien ha insistido en que depende de ellos, de que se descarte a Vox para cualquier pacto, aunque ha reconocido que no tiene mucha esperanza de que eso se produzca, aunque la obligación del PSOE es hacer "todos los esfuerzos" para que hasta el mismo jueves haya una alternativa que posibilite que las Cortes y el Gobierno autonómico "no queden en manos de la extrema derecha".

Ahora, ha apuntado, la "la pelota está en el tejado" de Mañueco, Feijoó y el PP y, ha insistido, si descartan esos pactos, están dispuestos ha hablar porque cree que "en términos democráticos" en la "casa" que representa la soberanía de todos los castellanos y los leoneses es "imprescindible" que haya en su órgano de gobierno gente que no tenga "la más mínima tacha" en términos de defensa de los derechos democráticos.