Sánchez en Castilla y León: "El PP empezó la campaña hablando de Sánchez y finaliza hablando de Vox”

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero han protagonizado este jueves en Burgos el segundo mano a mano de la campaña de apoyo al candidato del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca. En la provincia natal de Tudanca los líderes socialistas han atacado al PP y su posible pacto con la extrema derecha de Vox.

Pedro Sánchez defendió que en la campaña electoral “se respira cambio”, dando la enhorabuena a Tudanca “por empezar la campaña hablando de Castilla y León y finalizar hablando de Castilla y León”, ironizando que “el PP empezó hablando de Sánchez y finaliza hablando de Vox” y aludiendo a las encuestas a la baja en las expectativas de los populares.

El presidente del Gobierno ha pedido al PP y Vox “que no ataquen el bienestar de la gente”, censurando sus votos en contra de la reforma laboral y otras iniciativas del gobierno de coalición, “con tal de atacar al gobierno PP y Vox votan en contra de todo, yo les pido que no ataquen el bienestar de la gente.

En el penúltimo día de campaña Sánchez ha atacado a Alfonso Fermández Mañueco y Pablo Casado por el adelanto electoral “Ellos precipitaron las elecciones para cambiar de socios de Ciudadanos a Vox y se van a encontrar un gran cambio con el PSOE al frente de la Junta de Castilla y León”. También ha criticado al alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y otros alcaldes populares “por ir ante el edificio de la Comisión Europea y que no le abran la puerta, no le ha hecho caso ni el portero”. “Pido al PP que deje de hacer el ridículo”, recalcó.

El líder socialista puso en valor la gestión de la pandemia y la crisis económica por su gobierno como ejemplo para otorgar el voto a los socialistas el próximo domingo. ”Si no defiendes a los trabajadore, si no defiendes a los pensionistas, si no respetas lo firmado por empresarios y sindicatos, si no defiendes a España en Europa, si solo aciertas cuando te equivocas como ocurrió con la reforma laboral tendremos que preguntarnos para qué sirve este PP”, incidió.

Sánchez ha reivindicado también la gestión económica del PSOE, criticando la existencia del ‘banco malo’ o Sareb que el Gobierno ha aprobado absorber totalmente al sector público hace unas semanas, “El PP decía que esto no va costar un céntimo de euro, y costará 35.000 millones de euros”. Según el líder socialista la gestión económica de su gobierno “son los 140.000 millones de euros de fondos europeos que van a cambiar España”.

El presidente aseguró que “el PP usó la anterior crisis como una excusa ideológica para desmantelar lo público. Luego nos fuimos enterando que se quedaban parte de ese dinero”. Contrapuso que entonces se tardó más de una década en recuperar niveles de empleo y “Con las recetas socialdemócratas hemos tardado poco más de dos años”. “Digámoslo alto y claro, la izquierda y el PSOE no solo gobierna con más equidad, sino que gobernamos mucho mejor la economía que el PP”, reivindicó.

Para el secretario general del PSOE, “el próximo 13 de febrero se decide entre el avance y el retroceso. Hay dos opciones: o un gobierno del PP con Vox o gana el cambio con Luis Tudanca y el PSOE”.

Zapatero: “El PP es un partido que ha perdido totalmente el norte”

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha atacado duramente al PP y a la convocatoria electoral, asegurando que ahora mismo “están pidiendo la hora” ante la evolución de los sondeos a la baja. Zapatero, tirando de símiles futbolísticos, ha asegurado que “Casado está fuera de juego, se ha salido del campo, está todo el día por granjas. Ayuso quiere todo el balón para ella y a Mañueco le han mandado al vestuario”.

El expresidente ha criticado al PP por sus posturas contra la gestión del gobierno en la reforma laboral o los fondos europeos, “Cuando el PSOE gobierna les cuesta arrimar el hombro pero les pido que no hagan el ridículo más, porque esto ya se comenta en todos los sitios en Europa. No hay un solo partido de gobierno en Europa que ante un gran acuerdo laboral firmado por empresarios y sindicatos se ponga en contra”.

Para Zapatero “el PP es un partido que ha perdido totalmente el norte y el domingo se verá”. El exlíder socialista asegura que este gobierno es el que “más ha hecho por los trabajadores en toda la democracia” aludiendo a la reforma laboral, salario mínimo o los ERTEs.

El expresidente ha pedido un voto además para frenar a la extrema derecha de Vox, “A veces la historia nos juega malas pasadas por un dia, por un voto, por un escaño puede haber un retroceso histórico con Vox en el Gobierno y esa derecha desnortada que solo ha hecho que atacar injustamente al Gobierno de España cada día”.

Zapatero ha defendido que el domingo “estas elecciones son importantes, ante todo para las mujeres de Castilla y de León, y para las mujeres de toda España”. “El próximo domingo hay que afirmar en las urnas que la violencia de género existe y es una lacra”, aseguró para poner en valor la mayoría de mujeres en el Gobierno de coalición. Ha defendido que “hay que seguir firmes avanzando en la igualdad entre hombres y mujeres. Y ante todo es tarea de los hombres, el domingo tienen que ganar las mujeres estas elecciones”.

El expresidente ha contestado también a las últimas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel García Ayuso, relacionado al PSOE y ETA, “Ayuso ha hecho una percepción muy injusta hacia el PSOE, porque con el PSOE en el Gobierno se terminaron los secuestos, los atentados y el terrorismo de ETA. Zapatero ha recordado que

“Todos sufrimos por el terrorismo y nos debemos reconocer en esa memoria y ese dolor, y nos debemos reconcer en el fin de la violencia y en la paz, y en ese dolor que no volverá. Sean más sensatos, ellos podrán no reconocer nuestro logro, pero en la historia quedará”.

Tudanca pide el voto para que “Castilla y León tenga más oportunidades”

El candidato del PSOE a la presidencia de Castilla y León ha reivindicado que este domingo “está más cerca que nunca el cambio”. Ha pedido el voto para que “Castilla y León tenga más oportunidades”, enfocado en que queda solo lo difícil, “ya ganamos, y ahora gobernaremos”.

“El voto es lo que el domingo va a hacer que esta tierra se coloque en la senda del futuro”, ha incidido para señalar la defensa de la igualdad como uno de los objetivos clave en el voto de este domingo 13 de febrero, “No somos indiferentes a la igualdad”. “Vamos a ganar los que creemos que este país no será plenamente democrático hasta que no haya una sola mujer con miedo”, señaló.

Tudanda ha agradecido a Zapatero haber sido “el primer presidente feminista de la historia de este país” para querer ser el primero de Castilla y León porque “no vamos a dar ningún paso atrás frente a aquellos que queiren que volvamos a aquella España en blanco y negro que ya no existe”.

“En 35 años lo único que han hecho es vaciarnos”, ha criticado en referencia a la gestión del PP de la Junta de Castilla y León en estas décadas. “Solo hay dos caminos, o un gobierno del PP con Vox o un gobierno de cambio del PSOE”, finalizó.