Detenido en Valladolid un varón de 61 años por un presunto delito de violencia de género

Un varón de 61 años ha sido detenido en el barrio de La Rondilla, en Valladolid, por un presunto delito de violencia de género aparentemente durante de una discusión con su mujer, de 60, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Los hechos se produjeron en la noche de este jueves en un domicilio del barrio de La Rondilla y fueron puestos en conocimiento de la Sala conjunta de la Policía Nacional y Policía Municipal a las 23.45 horas por parte de la nuera de la pareja, que aseguró que su suegro había agredido a su suegra.

Los agentes comisionados al lugar encontraron en el portal a la mujer que había dado el aviso, que afirmaba que su suegro había golpeado a su suegra y ella, al intentar separarlos, había sufrido una erosión en la mano derecha, no grave. A continuación llegó la pareja de la mujer, que reconoció que en ocasiones anteriores su padre había agredido a su madre.

La víctima no estaba en el lugar, por lo que su hijo intentó ponerse en contacto con ella, que aseguró que no quería declarar nada sobre el caso. Posteriormente la mujer de 60 años acudió a su domicilio y al ser preguntada por los agentes aseguró que su marido y ella habían tenido una discusión y que no quería presentar denuncia.

Ya que no es necesaria denuncia, en base a los testimonios, la Policía detuvo al varón de 61 años por un presunto delito de violencia de género.