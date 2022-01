Tudanca convocará la Conferencia de Alcaldías y Diputaciones si es presidente de Castilla y León

El PSOE de Castilla y León ha celebrado en León este sábado una Convención Municipal como acto de precampaña. Además del candidato a la Junta, Luis Tudanca, han participado la Delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, así como los alcaldes socialistas de las capitales de provincia de León, Soria, Valladolid, Burgos y Segovia y el presidente de la Diputación de León.

Tudanca, aclamado por sus compañeros de filas como 'presidente' al inicio de su intervención, inició un homenaje a los políticos del PSOE que desde el municipalismo "se dedican a defender a sus vecinos y vecinas", recordando que el PSOE gobierna los municipios que suponen la mitad de la población de la comunidad autónoma y la mayoría de las capitales de provincia y municipios de más de 20.000 habitantes.

Según el socialista lo importante no es solo gobernar sino "cómo gobernar y para quién gobernar", asegurando que los regidores socialistas "solo gobernamos para la gente, por eso somos municipalistas". E incluso fue más allá señalando que más que presidente del gobierno autonómico quiere ser "el alcalde de los alcaldes de esta tierra".

En su intervención en un lleno Auditorio Ciudad de León este sábado el líder del PSOE hizo un anuncio municipalista si alcanza el Gobierno, que es convocar en sus 6 primeros meses al frente de la Junta de Castilla y León la Conferencia de titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, prevista por una ley del 2018 y que nunca se ha reunido, reprochando a Mañueco su negativa a reunir este órgano de cooperación política entre el gobierno autonómico y los locales.

Además Tudanca reiteró que se compromete a llevar a cabo la reapertura de la red de consultorios de Atención Primaria, a implantar la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años y a llevar a las Cortes una Ley de Reto Demográfico para abordar los problemas de la despoblación y el envejecimiento.

Para el candidato "El PP se podría presentar a estas elecciones con el programa electoral de 1987", asegurando que "La única manera de arreglarlo es que se vayan. No pude ser la solución quienes han sido el problema de esta tierra durante tantísimo tiempo". Tudanca reprochó el mito de la buena gestión de los gobiernos del PP reivindicando que "Nunca jamás ha habido más desarrollo y empleo que con los gobiernos socialistas". En su opinión "Somos la tierra con más desequilibros de toda España porque han jugado a romperla" y "tenemos que crecer todos juntos, todos igual", en un guiño a las palabras del alcalde de León, José Antonio Diez, que había pedido reequilibrar la comunidad en su intervención anterior.

El secretario general de los socialistas de la comunidad reprochó al PP y a Mañueco su forma de gobernar, denunciando que en el 2020 y 2021 la Junta sacó una línea de subvenciones directas de 18 millones para 225 ayuntamientos, de los que 198 beneficarios son del PP, "En esta tierra se tiene que acabar ya el clientelismo. El dinero no es suyo, Castilla y León no es suyo".

Además pidió a los cargos socialistas que "espero que al día siguiente (de las elecciones) me llaméis a defender a los vuestros, no espero otra cosa" y reivindicó que él "Durante este mes no tengo que ir a ningún sitio donde no haya estado ya, no tengo que ir a buscar fotos", en alusión a las fotos de precampaña con vacas de la cúpula del PP de los últimos días.