Tudanca lamenta que la falta de pediatras se cubra con conciertos solidarios para “recaudar limosnas”

El secretario general del Partido Socialista de Castilla y León, Luis Tudanca, ha lamentado este martes que la falta de pediatras se cubra con conciertos solidarios para “recaudar limosnas”.

Así lo ha señalado Tudanca durante su visita al municipio de San Cristóbal de Segovia para acompañar al candidato socialista a las elecciones y allí ha lamentado que “un municipio como San Cristóbal, en crecimiento, joven, con muchos niños y niñas, tiene un pediatra dos días por semana”.

“Claro, uno lo entiende cuando ve al señor Mazarías y al Partido Popular que pretende garantizar un servicio público como es la sanidad, mediante un concierto solidario”, ha expresado Tudanca.

La queja tiene relación con la noticia de la pasada semana respecto al apoyo que José Mazarías, que además de candidato a la Alcaldía de Segovia es actualmente delegado de la Junta de Castilla y León en esta provincia, expresó a la Cámara de Comercio de Segovia en su propuesta de celebración de un concierto y cóctel solidarios para recaudar fondos con los que mejorar instalaciones de pediatría del Hospital General de Segovia. “Pero es que el Partido Popular lo soluciona todo así”, ha afirmado Luis Tudanca.

“Que se queman nuestros montes, se ven arrasadas cien mil hectáreas el pasado verano, ¿qué hacemos?, ¿contratamos más bomberos, ponemos más motobombas, ponemos un operativo digno durante todo el año, mejoramos las condiciones del operativo? No, organizan un concierto solidario con cantantes en Zamora, en la Sierra de la Culebra”, ha dicho el secretario general socialista.

“Le han dado los cantantes y todos los vecinos de la Sierra de la Culebra una patada en la espinilla al vicepresidente de la Junta y al señor Mañueco por que esa no era la manera, era una tomadura de pelo”, ha afirmado en líder del PSOE regional.

“Y aquí de nuevo, igual: que necesitamos más recursos para la sanidad pública, ¿qué hacemos? ¿Organizamos un concierto benéfico para ver si la gente que tiene mucho dinero en Segovia nos da una limosnita y con treinta mil euros arreglamos dos habitaciones de pediatría?”, ha criticado Tudanca.

En su argumento, ha afirmado que los niños tienen derecho a tener una atención sanitaria digna porque se trata de un derecho fundamental, desarrollado a través de un servicio público que no puede depender de la caridad del delegado de la Junta o de algunos empresarios locales que deseen aportar dinero a esas acciones benéficas.

“No, no, esto no va de eso”, ha afirmado Tudanca, “el pediatra de San Cristóbal, el nuevo hospital de Segovia, las habitaciones de pediatría que atienden a nuestros niños y nuestras niñas en Segovia necesitan de recursos públicos, necesitan que se garantice un derecho, pero insisto, no es casualidad, es un modelo”.

Tudanca también ha acusado al Partido Popular, a Vox y a Ciudadanos - “que en paz descanse” ha añadido en referencia a este último partido - de haber suprimido el impuesto de sucesiones y donaciones.

“Le perdonaron 135 millones de euros a los 14.000 más ricos de esta comunidad autónoma y ahora resulta que no hay dinero para atender a nuestros niños y nuestras niñas” ha concluido el secretario general del PSOE en Castilla y León.