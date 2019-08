Andorra queda aislada de España por un desprendimiento cerca de la frontera

Una avalancha este sábado en la carretera general 1 de Andorra ha obligado a cortar el tráfico en dirección a España. El incidente se ha producido a primera hora de la mañana a la altura de la Borda Sabaté y, hasta pasado el mediodía, todo aquel que haya querido entrar a España ha tenido que hacerlo pasando por la frontera con Francia, según Europa Press.

El servicio catalán de Tránsito ha informado en su cuenta de Twitter de que se ha habilitado un desvío para vehículos de menos de dos metros de altura. El resto, por el momento, tendrá que seguir pasando por la frontera de Francia para acceder a España.

ℹ️ S'ha habilitat a la CG-1 un desviament per a vehicles de menys de 2 metres d'alçada ℹ️ La resta de vehicles hauran d'accedir a Andorra de moment per la frontera francesa (CG-2) https://t.co/NVtXDjKSGW

El Govern d'Andorra ha informado a través de su perfil de Twitter que se encuentran trabajando con el comú de Sant Julià de Lòria y las autoridades españolas para solucionarlo.

También en esta red social han enviado un comunicado en el que aseguran que no ha habido heridos, aunque sí desperfectos materiales en un centro comercial que se encuentra cerca.

L’accés a Espanya per la CG-1 roman tancat per una esllavissada https://t.co/fMU8dSENBv

Desde el departamento de Movilidad del Govern d'Andorra han contado que continúan los trabajos para restablecer la comunicación con España sin tener que pasar por Francia. Lo han hecho a través de la red social Twitter en la que han mostrado una imagen de la avalancha.

Aquesta és l’esllavissada que ha obligat a tallar la circulació a la CG-1, a l’altura del Punt de Trobada. @GovernAndorra , @comusantjulia i els cossos especials del país treballen per restablir la comunicació amb Espanya per aquesta via. pic.twitter.com/j8r8VSOkiN