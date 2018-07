Colau evita aclarar si invitará a Felipe VI al aniversario de los atentados: "El protagonismo es de las víctimas"

A poco más de un mes del aniversario de los atentados de la Rambla y Cambrils, se desconoce si el rey Felipe VI acudirá a los actos de conmemoración de lo sucedido. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, se ha negado a aclarar si el Ayuntamiento le invitará. "El protagonismo es de las víctimas", ha zanjado.

En una entrevista en la Cadena SER, la alcaldesa ha abierto la puerta a la presencia del monarca al afirmar que "no se va excluir a nadie", pero no ha dado más detalles sobre una posible invitación. "No quiero que ninguna institución sea protagonista, las instituciones tenemos que estar en segundo plano", ha defendido.

En este sentido, ha insistido en que "Barcelona no va vetar a nadie que se quiera solidarizar con las víctimas", pero ha evitado ir más allá al asegurar que no quiere "alimentar ninguna polémica". Sería una "indecencia moral", ha argumentado, que se politizara un acto contra el terrorismo como el que se prepara para agosto.

La pelota está sobre el tejado del consistorio después que el presidente de la Generalitat, Quim Torra, les instó a que no solicitaran la presencia del monarca en los actos. Torra ya dejó claro que no invitaría al rey a ningún evento hasta que pidiera disculpas por su discurso del 1-O y dio a entender que esperaba de los 'comuns' la misma actitud. "Pensaba que eran republicanos", afirmó.

Ante las insistentes preguntas de la periodista Pepa Bueno, Colau ha evitado dar una respuesta afirmativa o negativa, y ha continuado defendiendo que el protagonismo será para las víctimas y sus familiares. Así, ha confirmado que, como en la manifestación del pasado 26 de agosto de rechazo a lo ocurrido, no habrá parlamentos por parte de líderes políticos o institucionales.

Ya el año pasado fue polémica la presencia del rey Felipe VI, cuya presencia fue rechazada por parte de varios sectores del independentismo. El monarca acabó acudiendo entre silbidos, en una marcha que reservó su cabecera no para las instituciones, sino para los protagonistas de la tarde del 17 de agosto.