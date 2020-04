El Govern catalán no participará en la comisión autonómica del Senado sobre el coronavirus

No habrá ningún conseller del Govern en la reunión autonómica sobre el coronavirus en el Senado prevista para el jueves y que ha sido impulsada por el PP con los votos del PNV. La Generalitat de Catalunya ha decidido que no participará en el encuentro y no mandará a ningún representante, según ha avanzado La Vanguardia y ha confirmado la ACN.

Así lo acordó el martes el Consejo Ejecutivo de la Generalitat. Aunque inicialmente la consellera de Presidencia, Meritxell Budó, se había mostrado abierta a participar en el encuentro ella misma y había reclamado que la reunión fuera telemática, al final se ha decidido que ningún representante de la Generalitat participe.

Según el rotativo catalán, durante la reunión del Govern de ayer se acordó que el Govern "no tiene que ir a dar explicaciones al Senado". La decisión, siempre según La Vanguardia, cuenta con el apoyo tanto de ERC como de JxCat, los dos partidos que gobiernan en la Generalitat.

La decisión del Govern es un nuevo capítulo del enfrentamiento institucional con el Ejecutivo central por la gestión de la pandemia. Este miércoles, la consellera de Salut ha criticado duramente al Ejecutivo por su "falsa coordinación" con las Comunidades Autónomas así como su plan de desescalada del confinamiento por fases y provincias.