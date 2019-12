Idealista acusa a Colau de "difamar" a su portal con el expediente sancionador por un anuncio discriminatorio

El portal de anuncios inmobiliarios Idealista ha acusado al Ayuntamiento de Barcelona de quererles "difamar" con la apertura de un expediente sancionador por una oferta discriminatoria. Desde la empresa consideran que el gobierno de Ada Colau acompañó la notificación del expediente con una "amplísima campaña de comunicación" para "desviar la atención sobre sus negligentes políticas de vivienda", en palabras del fundador de Idealista Jesús Encinar.

En un comunicado, Idealista asegura que ya ha remitido su respuesta al expediente "rechazando todas y cada una de las manifestaciones que hicieron llegar desde el Ayuntamiento". El portal alega que, de acuerdo con la legislación actual, no se les puede considerar responsables de la información que publican los anunciantes en su web salvo "conocimiento efectivo de la ilicitud del contenido".

En este caso fue la inmobiliaria The New House quien publicó el 28 de junio de 2019 un anuncio que buscaba inquilinos solamente "españoles" para un piso de la Avenida Paral·lel de Barcelona. El consistorio tuvo noticia de ello a través de la Oficina para la No Discriminación y decidió abrir tanto a la empresa anunciante como a Idealista un procedimiento sancionador que podría acarrear una multa de 90.000 euros.

El portal expresa en su comunicado que sus posiciones contra cualquier discriminación han sido "constantes y firmes" a lo largo de su trayectoria. Detallan asimismo que cuentan con un sistema de "control automatizado" que revisa los 30.000 anuncios que se publican a diario en su web, además de un equipo humano que "manualmente" supervisa unos 1.000 comentarios al día para "eliminar aquellos que puedan resultar ofensivos".

En cuanto al anuncio que ha sido motivo de sanción, y que no fue detectado por estos mecanismos, desde Idealista añaden que no fue reportado por ninguno de los 600 usuarios que vieron esa página. En este sentido, también recriminan al consistorio barcelonés que no haya explicado que el anuncio duró 13 días antes de ser eliminado por la propia inmobiliaria.

Con todo, desde Idealista consideran "gravísimas" las acusaciones de Colau al vincularles en sus redes sociales con la "especulación" y el "racismo". Y le reprochan no haber incluido en el expediente una copia del anuncio que sí facilitaron a la prensa. "Ojalá toda la energía que la alcaldesa y su equipo dirigen a intentar difamar a Idealista la usaran para solucionar el serio problema de vivienda que han creado a los vecinos de Barcelona y dejen de buscar chivos expiatorios y cortinas de humo", ha zanjado Encinar en su comunicado.