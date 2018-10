Ocupar un centro de belleza para frenar el desahucio: así presionan Alpha y Fran a quien les niega el alquiler

La lucha de los inquilinos para que no les suban el alquiler ni les expulsen de su piso se ha trasladado este miércoles a un escenario inesperado: un centro de belleza de Barcelona. Alpha y Fran, una pareja que vive en el barrio de Sant Antoni, uno de los que sufren mayor alza de precios, ha ocupado junto al Sindicato de Inquilinos y otras entidades de la ciudad el Instituto de Belleza Francis, en manos de la misma familia que ostenta la propiedad de su inmueble, según han denunciado.

Alrededor de las 12 horas, una comitiva del Sindicato ha irrumpido en las instalaciones de belleza de esta empresa ante la sorpresa de los trabajadores. Entre los activistas se encontraban Alpha y Fran, una pareja a la que le caducó el contrato de alquiler en julio y la propiedad se niega a renovarles. Al contrario, un mes después de extinguirse les denunciaron por permanecer en el piso, en el que han decidido resistir. Es por este motivo que han ocupado el centro de belleza de forma indefinida hasta que se presente la propiedad para llegar a un pacto.

"Nos quieren dejar sin casa después de ocho años pagando el alquiler y gastar miles de euros en reformas que necesitaba el piso", ha lamentado Alpha, que sigue abonando los 860 euros mensuales de alquiler, aunque ahora lo hace por consignación en el juzgado. La intención de la familia Fradera, propietaria de todo el bloque , es vaciar la mayoría de viviendas para alquilarlas a un precio superior, según la entidad. De las 18 que hay, detallan que nueve ya están deshabitadas.

Apha relata que se han reunido varias veces con representantes de la propiedad, que en algunos casos habría aceptado que los inquilinos se queden a cambio de una subida sustancial de la renta, pero no ha sido el suyo por ahora. "No tienen derecho, sobre todo porque no han cumplido con sus obligaciones de mantener la finca en condiciones, si te pasas esta noche por allí verás que no hay luz porque no la arreglan, que las baldosas están levantadas...", argumenta.

Con una pancarta que rezaba "Paremos los alquileres abusivos y las expulsiones", los activistas por la vivienda permanecen dentro del centro y aseguran que no se marcharán hasta que haga acto de presencia la propiedad. "Estamos aquí para que se sienten a negociar, si no dejan dormir a Alpha y Fran, no les dejaremos dormir a ellos", ha proclamado el portavoz del Sindicato Jaime Palomera.

Si los activistas han escogido el Instituto de Belleza Francis es porque identifican a la administradora del negocio, Ana Maria Fradera, como la propietaria de parte del bloque junto a otros familiares. El suyo es uno de los apellidos más importantes del sector de la belleza y los cosméticos en la ciudad.