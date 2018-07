El PDeCAT registra JxCat como partido político

Después de que el proceso de refundación convergente no haya dado los frutos esperados, el PDeCAT ve en JxCat, una marca útil para el futuro. No solo como candidatura para las elecciones municipales de 2019, sino como partido político. El partido neoconvergente ha registrado 'Junts per Catalunya' en la base de datos de formaciones políticas del Ministerio del Interior, tal como ha adelantado La Vanguardia. Esto ocurre justo diez días antes de que el PDeCAT celebre su primera Asamblea Nacional con sus nuevas siglas.

En el registro del Ministerio aparece como dirección del partido el 399 de la calle Provença, la sede del PDeCAT. La representante legal que consta en la web, Laia Canet Sarri, es la consejera del partido en el distrito del Eixample de Barcelona.

El registro de la marca como partido podría suponer un nuevo encontronazo entre el PDeCAT y el entorno de Puigdemont, que ya cargó con dureza contra el partido cuando éste anunció su intención de concurrir a las municipales bajo las siglas de la candidatura de independientes del expresident. "No es lo mismo ser JxCat que llamarse JxCat. Ahí lo dejo", llegó a escribir el diputado de esa lista y vicepresidente del Parlament, Josep Costa.

Junts per Catalunya fue uno de los nombres que Convergència tuvo sobre la mesa para decidir su nueva denominación, junto con Partit Nacional Català y Partit Democràta. Al final, acabaron optando por este último.

Mientras el PDeCAT se mueve para hacerse con las siglas JxCat, tampoco los afines de Puigdemont se han quedado de brazos cruzados estos últimos meses. Tal como desveló eldiario.es, el círculo próximo al expresident registró el pasado 14 de mayo la formación Moviment 1 d'Octubre, con el exalto cargo Agustí Colomines como secretario y el abogado convergente Jordi Ferrés en el cargo de presidente.