Valtònyc actuará en Bélgica en la fiesta por el regreso de Puigdemont

El cantante mallorquín Josep Valtònyc actuará este sábado en un café de Bruselas con motivo del regreso a Bélgica del expresident de la Generalitat Carles Puigdemont, que ha pasado los últimos cuatro meses retenido por la Justicia alemana.

"Dicen que dicen que el sábado habrá lío en Avenue de l'Avocat, Waterloo, a las 16h y que luego pincha música DJ Llarena a las 20h en el Café des Halles, Saint-Géry, Bruselas. Si vas, allí nos veremos", ha escrito Valtònyc en Twitter.

Diuen que diuen que dissabte hi haurà lio a Avenue de l'Avocat, Waterloo a les 16h i que després punxa música DJ Llarena a les 20h a Café des Halles, Saint-Géry, Brussel·les. Si hi vas, ens hi veurem. 💃🕺

La primera celebración en Waterloo, organizada por JxCat, consistirá en una "recepción formal" del expresident, según explicó el portavoz de la formación independentista en el Parlament, Albert Batet. A ella acudirá el president de la Generalitat, Quim Torra, y una delegación de diputados de JxCat.

Posteriormente, la fiesta continuará a las ocho de la tarde en el Café des Halles, en Bruselas, donde está previsto que actúe el rapero mallorquín, que fue condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel por delitos relacionados con las letras de sus canciones.

El pasado 23 de mayo, cuando el rapero se fugó a Bélgica para para evitar su entrada en prisión, el expresident de la Generalitat le envió un mensaje de "afecto" a través de su cuenta de Twitter.

"Todo mi afecto por una decisión difícil en el ámbito personal pero que te permite continuar defendiendo valores y libertades fundamentales, sin los cuales no hay democracia. Suerte Valtònyc, y un abrazo", escribió Puigdemont.

Tot el meu afecte per una decisió difícil en l’àmbit personal però que et permet continuar defensant valors i llibertats fonamentals, sense els quals no hi ha democràcia. Sort @valtonyc, i una abraçada. https://t.co/IWHM9Y4oOK