Aragonès estudiará "si tiene sentido" la cuestión de confianza en 2023 que pactó con la CUP

El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha defendido que esta semana ha conseguido superar "una primera cuestión de confianza" al poder sacar adelante los presupuestos para 2022 y ha avanzado, tras el portazo de la CUP a las cuentas, que en las próximas semanas estudiará "si tiene sentido" mantener la cuestión de confianza que pactó con los anticapitalistas a medio mandato.

En una entrevista que publica este domingo La Vanguardia, Aragonès ha adelantado que "en breve" se retomarán las conversaciones con la CUP para rehacer la mayoría independentista y que "la discrepancia" en torno a las cuentas "no vuelva a producirse".

En esta línea, se ha mostrado dispuesto a cumplir los acuerdos programáticos que pactó con el grupo anticapitalista para la investidura, como la eléctrica pública o un plan piloto de renta universal, porque, ha recalcado, "son buenos para el país". Pero ha añadido que en las próximas reuniones se evaluará "si tiene sentido" la cuestión de confianza prevista para medio mandato.

"Los acuerdos programáticos con la CUP los cumpliremos porque me los creo y son buenos para el país. En las próximas reuniones evaluaremos si tiene sentido la cuestión de confianza. El lunes ya hubo una primera cuestión de confianza. De no haberse aprobado la tramitación, me habría visto sometido a un cuestionamiento de la confianza parlamentaria", ha aseverado el president.

Aragonès ha considerado "un éxito" la aprobación de los presupuestos, que contaron con el apoyo de los comuns tras el 'no' de la CUP, y ha lamentado las críticas de Junts. "Ningún gobierno que aprueba un presupuestos lo puede interpretar como un fracaso", ha subrayado.

El presidente catalán ha apuntado que está "satisfecho" y "cómodo" con el trabajo del conseller de Economía, Jaume Giró, mientras que ha admitido que no le gustó la intervención en el hemiciclo del diputado de Junts Joan Canadell "porque parecía que estaba defendiendo una enmienda a la totalidad".

Respecto al papel que le tocó jugar el líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, que ha apoyado las cuentas de la alcaldesa Ada Colau, pese a haber anunciado días antes que las rechazaría, Aragonès ha asegurado que "optó por la opción más responsable". "El gesto denota que está preparado para la Alcaldía y si él quiere volverá a encabezar la candidatura y ganará las elecciones" municipales, ha afirmado.