Expresos políticos del franquismo y otras 50 entidades reclaman convertir la Jefatura de Policía de Barcelona en un centro de memoria histórica

El 20 de noviembre es una fecha señalada en la memoria antifranquista. Los 44 años de la muerte del dictador Francisco Franco que se cumplen este miércoles han servido a la asociación de expresos políticos del franquismo y a medio centenar de asociaciones de memoria histórica, proderechos humanos y culturales y sindicatos para redoblar una antigua reivindicación: trasladar a la Policía del edificio de Jefatura de Vía Laietana y convertir la comisaría, uno de los epicentros de la tortura franquista en Barcelona, en un centro de memoria.

En un acto celebrado en un centro cívico a escasos metros de la Jefatura, representantes de medio centenar de entidades, entre ellas Òmnium Cultural o la fundación Cipriano García de CCOO, han celebrado que el Ayuntamiento de Barcelona aprobara este martes, en su comisión de Derechos Sociales, que los efectivos de la Policía Nacional de la comisaría de la Via Laietana sean trasladados a otro espacio y que el edificio se convierta en un espacio de memoria sobre la represión franquista. Al texto se sumaron ERC, JxCat, los 'comuns' y el PSC, a contado con los votos de los grupos de Junts per Catalunya, los comunes y también el PSC. Las entidades quieren pasar de las declaraciones institucionales a los hechos y han reclamado que el traslado de los efectivos policiales se haga cuanto antes.

Y es que la reivindicación sobre el edificio de Via Laietana viene de lejos. El Congreso de los Diputados aprobó hace dos años que la Jefatura de la Policía ha en la Via Laietana de Barcelona se convirtiera en un museo de la memoria histórica. Con los votos a favor de todos los grupos menos del PP, salió adelante en la comisión de Interior una Proposición no de Ley presentada por el portavoz de ERC, Joan Tardà, para transformar la Jefatura "en un museo-centro memorial, documental y archivístico de la represión franquista en Catalunya".

La transformación del edificio de la Jefatura en un centro de memoria histórica es una vieja reivindicación de las víctimas de la dictadura, a la que se han sumado los partidos independentistas y los 'comuns' y los socialistas El motivo es el pasado de este edificio durante la dictadura franquista. La Jefatura fue el lugar donde decenas de antifranquistas sufrieron torturas y maltratos durante sus detenciones, y se ha convertido en un símbolo de la represión franquista –en especial de dos de sus ejecutores, los hermanos Creix– así como de la resistencia contra la dictadura.

"Los que hemos sido torturados en Via Laietana vemos este edificio como el equivalente de la sede de la Gestapo en Lyon", ha afirmado Carles Vallejo, de la asociación de expresos políticos del franquismo. "No es una reivindicación nueva, hace muchos años que trabajamos para que las dependencias de Via Laietana sean un memorial. Ahora tenemos la esperanza de conseguir éxitos tangibles", ha agregado Vallejo.

Para la presidenta de la fundación Cipriano Garcia de CCOO, Rosa Sans, la conversión de la Jefatura en un memorial supone una "oportunidad para explicar persecución del antifranquismo en Catalunya" así como el "triste pasado" del edificio: "En Jefatura fue donde se creó la brigada de información social y después la político social, que tenía como función eliminar a grupos antifraquistas. Se practicaron torturas, palizas y ejecuciones".

"Lamentamos que todavía exista un centro de detención en pleno centro de Barcelona que escenifica la oscuridad del franquismo", ha aseverado el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, que ha reclamado al Gobierno de Pedro Sánchez que cumpla con la resolución aprobada en el Congreso y traspase la titularidad del edificio a las instituciones catalanas para convertir la Jefatura en un espacio memorialístico.