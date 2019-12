Artistas gráficos de Barcelona colaboran con los manteros en una serie de chaquetas: "Es su única vía de subsistencia"

El elenco podría encajar en cualquier evento de artistas gráficos de referencia de Barcelona, pero esta vez su firma no va asociada a ninguna marca comercial al uso. Por una vez trabajan para el 'top manta'. Una veintena de diseñadores y ilustradores de los más en la capital catalana han lanzado una serie de chaquetas únicas para colaborar con el Sindicato de Manteros, que las sorteará en una particular lotería de Navidad que ha de servir para financiar al colectivo.

Las cazadoras llevan el sello de artistas como Flavita Banana, Amaia Arrazola, Bernat Solsona, Ricardo Cavolo, Chamo San o Lyona. "Con estos artistas tan conocidos de nuestro lado quizás conseguiremos hacer cambiar de opinión a las personas que están en contra de los manteros o incluso las que creen que deberíamos ser expulsados a nuestros países", razona Aziz Faye, impulsor y portavoz del sindicato.

Lamine Sarr, uno de los portavoces del sindicato, luciendo una chaqueta ilustrada por Bernat Solsona

Entre los clientes de algunos de estos artistas están marcas globales como Coca-Cola, Nike, Massimo Dutti y numerosas revistas y periódicos españoles. Ahora se le sumará Top Manta, aunque esta no conste en la Oficina de Marcas y Patentes. "Al final, a nosotros nos llaman mucho para dar voz a marcas, y en este caso lo hacemos en una causa en la que creemos", argumenta Chamo San, que con pintura acrílica y bolígrafo ha estampado el lema "nadie es ilegal" en su cazadora.

En una charla con Chamo San y Lyona –conocida por estar detrás de los videoclips de bandas como Love of Lesbian, Sidonie o Amaral–, ambos defienden que los manteros puedan vender en la calle pese a su situación irregular dado que no tienen otro modo de ganarse la vida. "Es su única vía de subsistencia", declara el primero, que como Lyona explica que no dudó en participar del proyecto cuando se lo expusieron desde Casa Nostra és Casa Vostra, la entidad catalana que defensa de los refugiados que junto al Espacio del Inmigrante hizo de enlace entre los manteros y los artistas.

Chamo San, Aziz Faye y Lyona, con sus respectivas chaquetas ilustradas

"Al pequeño comercio le afecta más el Black Friday"

Conocedores de la industria de la moda, cuestionan que la actividad de los manteros sea más perjudicial para la sociedad que la de algunas marcas. "Por qué la explotación laboral de algunas grandes firmas es moralmente aceptable y lo que hacen los manteros no?", se plantea Lyona, que recuerda que marcas como Zara han recibido varias acusaciones de plagio pero no la misma cobertura mediática.

De forma parecida se expresa Chamo San, que no cree que la presencia de los manteros perjudique especialmente a las pequeñas tiendas de la ciudad –a las grandes marcas de lujo seguro que no, tal como recogió en una sentencia la Audiencia de Barcelona–. "Me parece que al pequeño comercio le puede afectar más algo como el Black Friday, con el que las grandes corporaciones hacen unas rebajas con las que no pueden competir", argumenta.

La Lotería Mantera

La campaña del Sindicato de Manteros, presentada este martes en el espacio Fiu Hause de Barcelona, consiste en una lotería para sortear las 20 cazadoras. Durante todo este mes venderán los boletos a 10 euros. El objetivo del colectivo no es otro que poderse financiar. "Vivimos en un país en el que las cosas no son nada fáciles para nosotros; no es que no tengamos apoyo de las instituciones, es que las tenemos en contra", lamenta el portavoz Aziz Faye, que explica que lo que recauden irá para sufragar gastos de formación, vivienda o asesoramiento legal del colectivo.

La chaqueta de Chamo San, con el lema "Nobody is illegal"

La situación para los manteros en Barcelona es hoy mucho más difícil que hace un año. Desde este verano, y coincidiendo con la entrada del PSC en el gobierno y en la Tenencia de Alcaldía de Seguridad, los operativos policiales contra la venta ambulante irregular se han multiplicado. El consistorio tiene como objetivo acabar con esta práctica y calculan el número de vendedores se ha reducido de 700 a 140 en toda la ciudad. El medio millar de manteros que ocupaban casi a diario –sobre todo en verano– el paseo Joan de Borbó ya no están.

Desde el Sindicato de Manteros siguen echando en cara al Ayuntamiento que sus operativos policiales para impedir que ocupen el espacio público no vayan acompañados de planes de inserción laboral que den salida al grueso del colectivo. Hasta la fecha han sido 83 las personas que se han podido acoger a estos programas, 66 a los de ocupación y 17 al de una cooperativa. Con todo, esto no es suficiente para Faye, que denuncia que la situación económica para muchos de ellos es "límite".