Barcelona y Ámsterdam se ofrecen a la Unión Europea para acoger a menores refugiados del campo destruido en Moria

Las alcaldesas de Barcelona y Ámsterdam, Ada Colau y Femke Halsema, han enviado una carta a los principales responsables de las instituciones de la Unión Europea en las que se ofrecen a acoger a menores refugiados del campo de Moria, en la isla griega de Lesbos, que este miércoles sufrió un incendio que ha arrasado buena parte del asentamiento. Las dos ciudades han hecho un llamamiento sobre esta cuestión para reclamar que todos los gobiernos de los estados miembros se comprometan ante la situación de los refugiados de la costa griega y la frontera con Turquía.

La misiva va dirigida a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, y al presidente del Palamento Europeo, David Sassoli. Las alcaldesas Colau y Halsema se dirigen a ellos recordando que el destructivo fuego sufrido en el campo de refugiados amenaza las vidas de miles de personas. "Si la situación de vulnerabilidad de los refugiados que permanecían en este campo era grave, las condiciones ahora están empeorando aún más rápidamente", escriben.

Las dos mandatarias municipales reclaman a "todos los gobiernos europeos" un "mayor compromiso con la solidaridad", y ponen como ejemplo los 11 países de la UE que están reubicando a 1.600 menores no acompañados provenientes de las islas griegas. "No solo nos preocupa la desoladora situación de la gente del campo de refugiados, sino también la falta de solidaridad entre los europeos con quienes sostienen el coste de la migración, cuando este es un problema europeo y no únicamente el problema de los habitantes de Lesbos".

Además de reclamar que Europa "reaccione pronto bajo el principio de solidaridad", las ediles reiteran la disposición de sus ciudades a ayudar. "Estamos dispuestos a contribuir a proteger a los niños que necesitan desesperadamente refugio, comodidad y seguridad. Estamos dispuestos a dar cabida a un porcentaje justo y a respetar los principios de solidaridad y generosidad, como deberían hacer todas las ciudades y todos los países de la UE", se ofrecen.