Los catalanes suspenden al Govern con un 4,85 y al Gobierno con un 4,41, según la encuesta del CEO

Los catalanes suspenden al Govern con un 4,85 de nota media y al Gobierno central con un 4,41, según la encuesta de valoración del Govern y de las políticas públicas de 2021 que ha publicado este jueves el Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat. La encuesta, presentada en rueda de prensa telemática por el director del CEO, Jordi Muñoz, se ha elaborado con una muestra de 1.500 personas entre el 25 de noviembre y el 15 de diciembre –en el inicio de la sexta ola de la pandemia del coronavirus y poco antes de la aprobación de los Presupuestos tanto catalanes como estatales–, y cuenta con un margen de error de 2,53.

El estudio del CEO muestra que, pese a que la nota media obtenida por el Govern es de 4,85, el 62,5% de los encuestados sitúan la valoración del Ejecutivo por encima del 5 y el 37% por debajo, el 0,4% no lo sabe y el 0,1% no contesta, mientras que en el caso del Gobierno central, aunque la media es de 4,41, el 54,4% lo aprueba, el 45,3% lo suspende, el 0,2% no lo sabe y el 0,1% no contesta. Si se compara con la valoración obtenida por el Govern en otros años, se mantiene estable, ya que en 2020 fue de 4,78 y en 2019 de 4,46, y Muñoz ha apuntado que la "ligera tendencia al alza" que se observa entra dentro del margen de error de la encuesta.

Según el electorado de cada partido, destaca que respecto al año pasado se han invertido las valoraciones entre los votantes de ERC y Junts, que ahora puntúan al Ejecutivo con un 5,85 y un 5,28 respectivamente: en 2020 los del partido de Carles Puigdemont valoraban mejor al Govern que los de ERC, y ahora ocurre lo contrario, algo que el director del CEO ha atribuido al cambio en la Presidencia de la Generalitat que ahora poseen los republicanos.

También es remarcable el aumento en la valoración que hacen los votantes de los comuns, que en un año ha pasado de 4,37 a 5,25, algo que, según Muñoz, se puede deber al acuerdo de Presupuestos con el Govern, mientras que también sube la valoración entre el electorado socialista –de un 4,01 de nota media a un 4,61–, y entre los 'cupaires' desciende ligeramente –de un 4,34 a un 4,25–.

El CEO pregunta sobre si los encuestados consideran que el Govern sabe resolver los problemas o no, y el 52,1% cree que no, el 43,7% que sí pero que necesita tiempo, y el 2,1% que ya lo está haciendo, unas cifras similares a las del año pasado aunque aumenta unos 7 puntos los que creen que el Ejecutivo sabe resolver los problemas pero necesita tiempo y baja 6 puntos los que niegan que sepan cómo hacerlo.

Asimismo, el CEO concreta la valoración de la actuación de la Generalitat en diferentes ámbitos: el sector mejor valorado es el de la promoción de la igualdad de género y la lucha contra las discriminaciones con un 6,32, seguido por la cultura con un 6,08 y la enseñanza pública con un 6, mientras que la gestión en vivienda es el peor valorado con un 4,26, y junto a la lucha contra el paro (4,39) y la administración de la justicia (4,71) son los únicos ámbitos en los que suspende.

En otra de las preguntas, el CEO plantea si la prioridad del Govern debe ser la gestión de los servicios públicos o la resolución del conflicto catalán, y el 59,5% opta por la primera opción y el 37,5% por la segunda. Estos resultados consolidan el cambio de tendencia que comenzó el año pasado a raíz de la pandemia, ya que en 2019 había más encuestados que creían que la prioridad debía ser la resolución del conflicto. Destaca que si se desgranan los resultados de esta pregunta según el electorado de cada partido, solo los votantes de Junts optan por que la prioridad sea resolver el conflicto, mientras que los votantes del resto de partidos cree que debe ser la gestión de los servicios públicos.

En la valoración del Gobierno central, pese a que la nota media es de 4,41, el 54,4% lo aprueba, el 45,3% lo suspende, el 0,2% no lo sabe y el 0,1% no contesta. Al igual que sucede con el Ejecutivo catalán, la valoración se mantiene estable respecto a los últimos años, y según los votantes de cada partido, las mejores valoraciones y los únicos que aprueban al Gobierno de Pedro Sánchez son el electorado socialista (5,82) y el de los comuns (5,67), mientras que la tercera mejor puntuación es de los votantes de ERC (4,54).

Otra de las preguntas es qué imagen tienen los encuestados sobre la administración de la Generalitat: el 49,4% la ve muy o bastante positiva, el 40,6% muy o bastante negativa, y el 7,9% ni positiva ni negativa, unas cifras que apuntan a un empeoramiento de la percepción de la administración catalana por parte de los ciudadanos. De hecho, Muñoz ha señalado que se percibe un "desgaste" cuando se pregunta por la administración de la Generalitat pero que cuando se pregunta sobre ámbitos concretos no se ve tanto.

En el caso de la administración del Estado, el 56,8% de los encuestados la califica de muy o bastante negativa, el 33,9% de muy o bastante positiva, y el 7,5% de ni positiva ni negativa, manteniendo la tendencia de los últimos años.