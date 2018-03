Última cena antes del patíbulo

El proyecto Atresbandes comenzó en 2008 fruto de la etapa de formación de sus tres integrantes en el Institut del Teatre. Mònica Almirall, Miquel Segovia y Albert Pérez son de la misma promoción de estudiantes de artes escénicas y se formaron juntos, con todo lo que ello implica: referentes, maneras de abordar la escena, etc. Como en tantas ocasiones las ganas de trabajar surgieron de un cierto descontento con el panorama teatral y, en este caso, este descontento generó una respuesta que difiere de este panorama y amplía el campo de visión, lo modifica, lo pone en duda.

Es en esta duda, en esta inestabilidad, cuando surgen las creaciones más honestas, más auténticas, que convergen con la auténtica escena contemporánea, la que no repite patrones antiguos sino que crea nuevos códigos, nuevas relaciones más cercanas en la actualidad en todos los aspectos, político y social pero también en relación a la vanguardia artística. Los tres son el alma del proyecto y trabajan de manera conjunta los textos, la dirección y la interpretación. "Con el tiempo hemos ido creando afinidades con otras personas que han ido colaborando en los diferentes proyectos. Hemos creado un pequeño círculo de colaboradores que entienden y comparten nuestra manera de trabajar", explica Albert Pérez.

Por ejemplo, Mole Wetherell, director de la compañía Reckless Sleepers, que hace quince años que representa en teatros de todo The Last Supper. Ahora Atresbandes ha hecho la adaptación al catalán. La idea de la obra parte de la tradición que los condenados a muerte pueden elegir los platos de su última cena. Las últimas palabras de una persona antes de morir a menudo pueden ser proféticas, profundas, poéticas, o simplemente tontas. Así, esta pieza teatral está compuesta a partir de las últimas comidas, y también de las últimas palabras, que se sabe que comieron y citaron algunos personajes conocidos -no necesariamente condenados a muerte-, como Napoleón, Marilyn Monroe, Francisco Franco, Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Pepe Rubianes o Juan Paredes Manot, Txiki, y también otras de anónimos.