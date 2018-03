Nace 'El Diari de l'Educació'

En lo que va de curso, hasta 17.403 alumnos se han quedado sin beca comedor pese a haberla pedido. Así lo ha revelado la federación de padres y madres de Cataluña, la Fapac, que ha recogido, uno por uno, los datos de los consejos comarcales, los organismos encargados de administrar estas ayudas en Cataluña. Esta cifra podría aumentar considerablemente en las próximas semanas, ya que sólo 18 consejos han facilitado a la Fapac su información sobre becas comedor adjudicadas. El resto -en total hay 41- no lo ha hecho porque no ha resuelto las convocatorias todavía o porque, simplemente, no ha querido hacer públicos los datos.

A estas alturas del curso las becas adjudicadas han sido 23.371, así que los más de 17.000 niños y niñas que se han quedado sin ayuda suponen un 43% del total, una cifra "inadmisible" según Alex Castillo, presidente de la Fapac. Si bien es cierto que desde la federación no han podido discernir cuantas denegaciones se deben a la falta de dinero por parte de los consejos comarcales y cuantas son por no cumplir con los requisitos marcados por la Administración.

Sólo uno de los consejos comarcales, el Segrià, consultados ha diferenciado entre las becas rechazadas por no entrar en los criterios requeridos y el resto. De 1.175 ayudas denegadas -de 2.344 que se han pedido-, hasta 500 lo han sido por criterios administrativos. El resto, por falta de presupuesto. Por lo tanto, más de 500 niños en el Segrià necesitaban oficialmente beca y no la han recibido.