Dirigentes de Junts dudan del diálogo con el Gobierno en vísperas de la bilateral Estado-Generalitat

Dirigentes de Junts per Catalunya se han mostrado escépticos con el diálogo entre gobiernos en vísperas de la primera reunión en tres años de la comisión bilateral Estado-Generalitat, que se celebrará este lunes. Más allá ha ido el PP, que ha cargado contra el encuentro tachándolo de "indignidad" pese a estar contemplado por el Estatut.

El vicepresident del Govern, Jordi Puigneró, no alberga excesivas expectativas ante este encuentro. "Si analizamos cómo han ido las reuniones bilaterales desde hace unos años, ha habido pocos avances, por no decir ninguno", ha señalado en declaraciones a la agencia EFE.

Según Puigneró, el Gobierno de Pedro Sánchez, ante las reivindicaciones del independentismo, "siempre dice que autodeterminación no, autogobierno sí", y le ha emplazado a pasar de las "palabras" a favor del autogobierno catalán a los hechos "Con el Estado, nosotros hemos de cobrar al contado, ya no vale a crédito", ha advertido, en unas palabras que chocan con la apuesta por el diálogo de ERC, su socio de Govern.

Este lunes hay "una oportunidad para ver si esto es verdad o no, veremos cuántos traspasos salen de esta comisión el lunes", ha planteado Puigneró, principal voz de JxCat en el Govern. "Si ellos quieren demostrar que están a favor de más autogobierno, pues que lo hagan. Si este es su proyecto, que lo demuestren", ha apuntado Puigneró, que ha apremiado al Ejecutivo central a hacer efectivos "cuanto antes" los traspasos reclamados desde Catalunya.

Y ha añadido: "Veremos qué talante nos encontramos el lunes. Lo que no puede pasar es que ellos digan que defienden más autogobierno y, en cambio, todas las leyes e iniciativas que ponen sobre la mesa sean recentralizadoras. Es un contrasentido".

"Nuestras experiencias con el Estado español en los últimos años no invitan al optimismo con respecto a la palabra dada. Soy de los que pienso que, con el Estado, nosotros ya hemos de cobrar al contado, ya no vale aquello de cobrar a crédito", ha remarcado Puigneró.

Por su lado, la alcaldesa de Girona y diputada de JxCat, Marta Madrenas, ha dado ya por amortizada la mesa de diálogo y ha pedido que todo el independentismo consensúe "una nueva fórmula". A juicio de Madrenas, el Estado ha dicho "claro y diáfano" que no "tiene ninguna intención de pactar nada", por lo que JxCat, ERC y la CUP deben sentarse para encontrar una nueva vía que permita avanzar hacia la independencia "desde la unidad".

Para Madrenas, el debate político no debe centrarse en si es necesario acortar o no el plazo de dos años de margen que se puso para la mesa de diálogo entre los gobiernos catalán y español ya que esta vía ya no es efectiva. "Nosotros no hemos ocultado que no confiábamos en que se pudiera resolver ninguna situación con la mesa de diálogo, y creo que esto no es una sorpresa para nadie", ha asegurado en una entrevista con la ACN.

Más lejos ha ido el vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol, que ha definido la bilateral Estado-Generalitat como "una mesa de la indignidad". El dirigente conservador ha reprochado al Gobierno que reciba a la Moncloa "a quien se niega acudir a la conferencia presidentes". "La España multinivel ya vemos que es la España de la desigualdad entre los españoles, y donde se castiga a las comunidades que cumplen y se premia a las que no lo hacen", ha criticado González Terol.