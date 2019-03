Las entidades catalanas de discapacitados denuncian a Arcadi Espada por sus comentarios sobre el Síndrome de Down

La federación Discapacitat Intel·lectual de Catalunya (Dincat) se ha querellado contra Arcadi Espada por un presunto delito de odio contra las personas con Síndrome de Down. La organización referente en este ámbito ha denunciado a Espada por sus palabras en el programa Chester (Cuatro) del pasado 17 de febrero, donde aseguró que es una "inmoralidad y una aberración" que los padres decidan no abortar y tener un niño con Síndrome de Down. El periodista añadió que tenían que ser los progenitores los que se debían hacer cargo de un hecho que "va a suponer un costo que se pudiera haber evitado".

La presidenta de Dincat, Rosa Cadenas, ha asegurado en una rueda de prensa que estos comentarios "no tienen nada que ver con la realidad". También ha señalado que éste "no es un hecho aislado", ya que Espada publicó en 2013 un artículo de opinión en El Mundo en el que sostenía que "si alguien deja nacer a alguien enfermo, pudiéndolo haber evitado, ese alguien deberá someterse a la posibilidad, no solo de que el enfermo lo denuncie por su crimen, sino de que sea la propia sociedad, que tendrá que sufragar el coste de los tratamientos, la que lo haga". Por este motivo Dincat ha interpuesto la primera querella criminal por un presunto delito de odio.

En ese mismo texto, Espada señalaba que quien defendía el derecho a la vida de una persona con discapacidad intelectual era "gente averiada" que no quería "diseñar hijos más inteligentes, más sanos y mejores" y prefería "hijos tontos, enfermos y peores".

El abogado civilista y vocal miembro de la junta directiva de Dincat Jordi Durà ha puesto de relieve que no son admisibles "este tipo de ataques frontales que van más allá de la libertad de expresión”. Durà, que además es padre de una chica con Síndrome de Down, ha afirmado que los comentarios que Espada pronunció en televisión criminalizan a los padres que deciden tener un niño con discapacidad.

Espada sostuvo en el programa de televisión emitido el pasado 17 de febrero que las personas con discapacidad suponen una carga económica para el sistema público español, a lo que Durà ha respondido asegurando que "habla desde la más absoluta ignorancia". El abogado ha afirmado que la gente con Síndrome de Down también trabaja y cotiza en la Seguridad Social. En este mismo sentido, ha señalado que dentro del colectivo, hay personas con esta discapacidad intelectual que "pueden llevar una vida autónoma" e incluso "vivir solas".

El grupo Dincat presentó el pasado 28 de febrero una querella criminal contra Espada ante el Juzgado de Instrucción Decano de Madrid, por un supuesto delito de odio, tipificado en el artículo 510 del Código Penal. La denuncia se ha interpuesto en Madrid porque el presunto delito se ha producido allí, en las instalaciones de los estudios de televisión de la cadena Cuatro. En caso de ser condenado, Espada se enfrenta a una pena de prisión de uno a cuatro años y a una multa de seis a doce meses.