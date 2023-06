Junts rechaza apoyar a la izquierda en Ripoll y pide la alcaldía para evitar un gobierno “xenófobo”

Sigue sin cerrarse un pacto para lograr una mayoría alternativa al partido de extrema derecha independentista Aliança Catalana en Ripoll (Girona). La alcaldable de Junts en el municipio, Manoli Vega, ha abogado este miércoles por tener la alcaldía para evitar un gobierno “xenófobo” de la formación de Sílvia Orriols y ha rechazado apoyar el acuerdo al que llegaron el lunes ERC, PSC y Junts.

Junts desautoriza a Borràs y apuesta por impedir que gobierne un partido xenófobo en Ripoll

Con un discurso xenófobo e independentista, Aliança Catalana, liderada por Sílvia Orriols, se alzó por sorpresa con la victoria en Ripoll el 28 de mayo. Obtuvo seis de los 17 concejales del pleno, a tres representantes de la mayoría absoluta de nueve ediles.

Tras los comicios, ERC, PSC y la CUP, que suman siete concejales, uno más que Aliança Catalana, iniciaron conversaciones y cerraron un acuerdo para evitar un gobierno de Orriols. Vega ha criticado el pacto de izquierdas por haberse alcanzado sin consultar a Junts, la segunda fuerza del consistorio (perdió cinco escaños el 28M).

El día después de los comicios, Vega dijo que Junts no se sentía legitimado para liderar un gobierno alternativo por el “voto de castigo” recibido. Sin embargo, este miércoles la alcaldable ha abogado por tener la vara de mando gracias un “gran pacto por Ripoll” con ERC y PSC.

Después de que Junts desautorizara a su presidenta, Laura Borràs, quien abogó por dejar gobernar a Orriols, Vega ha insistido en que no hay que permitir la alcaldía para un partido “xenófobo”, “racista” y “ultranacionalista catalán”, si bien ha rechazado que la fórmula sea un pacto de izquierdas, y ha reclamado la alcaldía.

“No quiero un cordón sanitario, quiero un acuerdo programático en positivo para Ripoll”, ha mantenido Vega en una entrevista en RAC-1. Vega ha criticado a las fuerzas de izquierdas por la “osadía” que, a su juicio, han mostrado al anunciar un acuerdo sin el aval de Junts. “Pese a que hemos perdido somos la segunda fuerza más votada”, ha alegado.

“Sílvia Orriols es xenófoba y su partido también”, ha aseverado Vega, que también ha acusado a la líder de Aliança Catalana de haber borrado un tuit en el que se preguntaba si Ripoll “quería de alcaldesa a alguien con los apellidos Vega o Pérez [la candidata de ERC, Chantal Pérez]”, lo que para la alcaldable de Junts muestra el carácter “ultranacionalista catalán” de Aliança Catalana.

Vega ha criticado el “cordón sanitario” que se hizo a Orriols durante la pasada legislatura: “La convertimos en víctima cuando la mitad de lo que dice es mentira y la otra mitad no tiene competencias”. “Ripoll no ha pedido un cambio, ha pedido una reflexión”, ha apostillado. Quedan 72 horas para que las fuerzas de Ripoll lleguen a un acuerdo para que Aliança Catalana no se haga con la alcaldía.