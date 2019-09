La justicia belga reabre la investigación sobre los dispositivos de seguimiento a Puigdemont en Bruselas

La justicia belga reabre la investigación sobre las balizas de seguimiento a Carles Puigdemont instaladas en su coche en territorio belga y ordena nuevas diligencias. Así lo han comunicado los abogados de la defensa del expresident, Gonzalo Boye y Simon Bekaert.

Esas nuevas diligencias que ordena el Tribunal de Apelación de Bruselas son las siguientes, informa la defensa de Puigdemont: interrogar a la representante de la empresa italiana que vendió las balizas; interrogar a los representantes de tres empresas que vendieron partes de los componentes de las balizas; e identificar a los usuarios de una serie de teléfonos.

"Hemos ganado la apelación contra el cierre de la investigación sobre los dispositivos de rastreo ilegales en el automóvil del presidente en territorio belga", ha tuiteado Bekaert: "La investigación se vuelve a abrir y el juez ha ordenado investigaciones adicionales para encontrar a los autores de los delitos".

