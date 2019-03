La mitad de casos de racismo en Catalunya en 2018 no se denunciaron a los Mossos

Las denuncias por motivos racistas entre particulares superan por primera vez en 2018 los casos de supuestos abusos por parte de la policía, que hasta ahora lideraban la primera tipología de agresiones racistas denunciadas. Así lo expone SOS Racismo en la presentación de este jueves del informe InVisibles. L’estat del racisme a Catalunya. En este sentido, la organización en contra del racismo ha gestionado 72 denuncias nuevas este año, de las cuales 20 son por agresiones y discriminaciones entre particulares. Junto con los casos de otros años que aún están abiertos, esta organización participa en estos momentos en 57 casos que se han denunciado.

SOS Racismo detectó a lo largo del año pasado 151 situaciones racistas, de las cuales el 52% no se denunciaron a la policía. En el caso del racismo entre particulares, que abarcan los conflictos entre vecinos y los enfrentamientos en la calles. tan solo se han denunciado el 36%, según el mismo estudio.

Una de las causas que explican el aumento de este tipo de situaciones racistas, según la ONG, se debe al contexto sociopolítico y, en concreto, a la aparición de Vox. "Se están normalizando ciertos discursos que buscan un enemigo concreto, unos discursos que beben de valores antidemocráticos, racistas, machistas y clasistas”, ha asegurado la directora de SOS Racismo en Catalunya, Alba Cuevas. Según la activista, la aparición de Vox incide en el día a día de la persona que está racializada y que por ello sufre ataques verbales y físicos por parte de sus vecinos.

Respecto a la disminución de denuncias por supuestas agresiones y abusos por parte, SOS Racismo ha matizado que ello no quiere decir que hayan desaparecido sino que hay miedo a denunciarlas o se considera que no tienen recorrido legal. Para el miembro del consejo de la organización antirracista y doctor en derechos humanos Karlos Castilla, en diversos casos penales contra un policía en muchas ocasiones se producen denuncias cruzadas, un hecho que dificulta el recorrido de estas denuncias.



El caso de los menores extranjeros no acompañados

Cheikh Drame, miembro del consejo de SOS Racismo en Catalunya y activista antirracista, ha señalado que “falta voluntad real [por parte de la Generalitat y los ayuntamientos] para acabar con estas situaciones”. Un ejemplo de ello es el caso de los menores extranjeros no acompañados, que se encuentran en una situación de "desprotección", según Cuevas.

El Govern de la Generalitat ha elaborado un proyecto de ley para la igualdad de trato y la no discriminación para luchar, entre otras, contra el racismo. Esta propuesta está a la espera de la aprobación del Parlament. Para la directora de SOS Racismo en Catalunya hace falta un "plan de país" y una "estrategia más amplia" que la actual para dar cobertura a una situación, la de los menores extranjeros no acompañados, que no va a desaparecer, y es que para este año se prevé que lleguen más de 5.000 menores a Catalunya, según los datos del Govern.