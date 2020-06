Las patronales catalanas de la concertada se unen contra la retirada de la financiación de las escuelas que segregan por sexo

Las cuatro patronales de la escuela concertada en Catalunya han rechazado la retirada de los conciertos educativos de Primaria a los colegios que segregan por sexo a partir del curso 2021 a 2022. Aseguran que la resolución publicada en el DOGC no respeta la normativa vigente y piden al Departamento de Educación que mientras sea así "rectifique" y renueve por un período de seis años la financiación de los centros que optan por este modelo.

Aseguran las patronales que por más que se haya concedido una prórroga para el próximo curso (2020-2021), la actuación para la retirada de la financiación más adelante "no respeta una demanda social, que es demanda legal, y es causa de un grave prejuicio a las familias que optan por estas escuelas". Según defienden en un comunicado, las escuelas concertadas de Catalunya "atienden a un derecho fundamental y los conciertos educativos son garantía de su cumplimiento".

"El derecho a la educación es tan esencial que merece una aplicación escrupulosa de la legalidad vigente y por lo tanto instamos a que los procedimientos se ajusten y se apliquen de acuerdo con ella", afirman. Además, aseguran que la obligación de la administración es "garantizar" la demanda que las familias hacen cuando eligen una escuela, "ya sea pública o privada".

Firman el comunicado la Agrupación Escolar Catalana (AEC), la Confederación de Centros Autónomos de Enseñanza de Catalunya (CCAEC), la Federación Catalana de Centros de Enseñanza de Cataluña (FCCE) y la Fundación Escuela Cristiana de Cataluña (FECC). La mayoría de ellas no tienen asociadas ninguna de estas escuelas afectadas, que son once: Canigó, Bell-lloc del Pla, Les Alzines, Pineda, Xaloc, Institució Lleida, Esc. Fam. Agr. Campjoliu, Institució Tarragona, La Vall, La Farga y Viaró, según la resolución de Educación publicada en el DOGC.

El conseller de Educació Josep Bargalló aseguró al inicio de la legislatura que no renovaría los conciertos a aquellos centros que no garantizaran una escolarización mixta, y el pasado mes de marzo requirió a todos los que segregan, vinculados mayoritariamente al Opus Dei, que le enviasen sus proyectos educativos para evaluarlos. Finalmente optó por no renovar a once.