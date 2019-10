La Audiencia de Lleida rebaja de 400.000 a 62.000 euros las indemnizaciones por la estafa de los padres de Nadia

El tribunal constata que varios de los denunciantes no han acreditado que dieran dinero a los padres de la menor y que otras reclamaciones no tienen relación con la estafa El TSJC ordenó a los jueces volver a redactar la sentencia, que cifró el enriquecimiento ilícito de los padres en 4000.000 euros pero no concretó las indemnizaciones