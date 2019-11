Buch achaca los "problemas" en los accesos a los premios princesa de Girona a la "voluntad de no usar autobuses" de algunos asistentes

El conseller de Interior, Miquel Buch, ha celebrado que este lunes "en Catalunya se garantizaran una vez más todos los derechos", en referencia a las manifestaciones contra el rey Felipe VI y el acceso de los asistentes a la gala de los premios de la fundación princesa de Girona. Buch ha reconocido que hubo "problemas" y "dificultades" en la entrada de algunos de los asistentes a los premios. El conseller los ha atribuido a la negativa de algunos invitados a acceder al recinto del palacio de congresos de Catalunya mediante los autobuses que habilitó la organización del evento.

"No hubo ningún incidente grave", ha destacado Buch, para a renglón seguido matizar: "Es cierto que hubo dificultades para acceder al recinto por la voluntad [de algunos asistentes] de no usar los autobuses de la organización que sí utilizaron la mayoría de asistentes". Decenas de invitados al evento, como el concejal del PP de Barcelona, Josep Bou, fueron increpados e insultados por los manifestantes independentistas cuando intentaron acceder al palacio de congresos a pie por la Diagonal.

La fundación princesa de Girona fletó un total de 14 autocares para los asistentes que quisieran. Cada año la fundación organiza autocares sobre todo para los asistentes de fuera, según fuentes de la entidad. En esta ocasión, la misma mañana del lunes ampliaron el número de vehículos en previsión de las protestas y avisaron por correo a todos los asistentes de que podían usarlos si querían.

"Se garantizaron los derechos de las personas que quisieron acceder al acto", ha insistido Buch. También, ha concretado, de aquellas personas "que no siguieron las recomendaciones de la organización" de los premios, que fletó una decena de autobuses para acceder al recinto de los premios. "No me toca a mí –ha proseguido Buch– decir de quién es la culpa o la responsabilidad. Los accesos se garantizaron y la organización puso autobuses. A partir de aquí, si las personas invitadas, por la razón que sea, no utilizaron estas herramientas, el acceso se volvió complejo".

Respecto a las protestas convocadas para el sábado en jornada de reflexión, Buch se ha mostrado convencido de que no derivarán en ocupaciones de colegios para frustrar el voto el domingo. "Los catalanes y catalanas han pedido ejercer sus derechos de forma cívica y en ningún caso impedirán la votación", ha zanjado.