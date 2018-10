La CUP forzará a JxCat y ERC a posicionarse de nuevo sobre las leyes del 6 y 7 de septiembre

El líder parlamentario de la CUP, Carles Riera, ha dejado claro en su intervención ante el pleno de este martes que su formación está decidida a hacer oposición al Govern de Quim Torra. Y esta presión comenzará esta misma semana, cuando los anticapitalistas lleven al pleno una propuesta de resolución para reafirmar "reafirmar la validez" de las leyes del referéndum y de transitoriedad, aprobadas en las recordadas sesiones del 6 y 7 de septiembre pasados.

Los anticapitalistas han introducido esa iniciativa junto a otras diez en el marco del debate de Política General con el que estos días el Parlament abre su periodo de sesiones. En la misma propuesta otro punto habla de reconocer como realidad nacional de los Països Catalans el conjunto de territorios de habla catalana, o reafirmar el derecho de autodeterminación.

No es la primera vez que la CUP registra una propuesta de este tipo. En julio pasado los independentistas ya consiguieron que JxCat y la CUP votasen a favor de la llamada "resolución del 9-N", que en 2015 declaraba abierto el proceso independentista y la razón por la que comenzaron las advertencias penales a la Mesa y la presidenta Carme Forcadell. Pese a que Ciudadanos, PSC y PP consideran que este tipo de propuestas no pueden ser admitidas a trámite, el independentismo sostiene que la Mesa no puede hacer control de constitucionalidad sino únicamente de forma, por lo que las deja pasar.

JxCat, ERC y comuns, por el referéndum pactado

La presión a la que los anticapitalistas someterán al Govern puede verse aliviada por una de las iniciativas de Catalunya en Comú. La formación de Jéssica Albiach, con la que el president Quim Torra ha mostrado este miércoles una especial suavidad, ha registrado una propuesta de resolución sobre un "pacto de claridad", con el que tienen la mano a los grupos mayoritarios del independentismo para formar un bloque favorable al referéndum pactado.

JxCat y ERC también han su propias propuesta de resolución conjunta sobre el diálogo con el Gobierno que, a diferencia de lo que hizo Torra el martes, se plantean "sin condiciones" ni límites temporales. Las dos formaciones apuestan por la bilateralidad para encontrar una solución al conflicto catalán basado en el derecho a la autodeterminación. Esta propuesta tiene grandes similitudes con la de los comuns, con quienes los grupos del Govern se sienten cercanos en lo que al referéndum pactado respecta.

A juicio de los comuns, un pacto entre soberanistas debería servir para mostrar el apoyo del Parlament a un referéndum legal y "determinar el procedimiento, la pregunta, las condiciones para llevarlo a cabo y la interpretación de su resultado". Esta iniciativa valida el viraje del Govern hacia el terreno del pacto con el Gobierno de Pedro Sánchez y, a la vez, refuerza a Torra en su reclamación de acordar un referéndum.

Quien también aprovechará las propuestas de resolución para buscar sintonía con otros grupos es el PP. La formación liderada por Xavier García Albiol llevará al pleno una iniciativa que se muestra partidaria de que el Gobierno de Pedro Sánchez vuelva a suspender la autonomía catalana mediante la aplicación del artículo 155. El texto no tiene opciones de prosperar, pero con ella el PP marca el compás al resto de fuerzas de la oposición y pelea por el liderazgo en la contundencia contra el independentismo que en los últimos tiempos había perdido en favor de Ciudadanos.