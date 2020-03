Ciudadanos paraliza un mes los nuevos presupuestos catalanes con un recurso al Consejo de Garantías

Ciudadanos ha decidido llevar el proyecto de presupuestos de la Generalitat ante el Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), lo que paralizará un mes su aprobación. Después de que esta semana el Parlament dejará la ley económica a una sola votación de su aval definitivo, el partido de Inés Arrimadas ha optado por impugnarlos, una medida prevista para cuando hay dudas sobre la adecuación de una ley a la Constitución. El pleno del Parlament no podrá votar los presupuestos el miércoles de la semana sino en el pleno del 20 y 21 de abril.

Pese a que el Consejo de Garantías hace control de constitucionalidad, el argumento de Ciudadanos no es que los presupuestos vulneren el marco legal, sino que no los consideran adecuados tras la alarma del coronavirus. "Con motivo de la crisis sanitaria, Cs tiene el convencimiento de que estos presupuestos se quedarán en papel mojado, ya que las previsiones iniciales no se cumplirán", ha asegurado el partido en un comunicado.

Según entiende la formación que lidera la oposición en Catalunya, tras la crisis sanitaria "el escenario económico y social ha cambiado por completo", por lo que entienden que los nuevos presupuestos "deberían tener entre sus prioridades aumentar el material hospitalario, la puesta en marcha de un protocolo de actuación para las farmacias y medidas de apoyo para los pequeños comerciantes", indican.

La decisión de retrasar la aprobación de las cuentas ha sido criticada por los partidos favorables a las cuentas y el Govern. "Con esta decisión, Ciudadanos pone en riesgo la protección de las personas en un momento de emergencia sanitaria, limitando los recursos disponibles para las próximas semanas", ha indicado el vicepresident Pere Aragonès, que ha recordado que las nuevas cuentas inyectan 900 millones nuevos al departamento de Salud. "Si Cs cree que los presupuestos de 2020 no sirven para hacer frente al coronavirus, aún menos los de 2017", ha remachado Aragonès.

Tanto JxCat y ERC como los 'comuns' ya habían expresado durante los últimos días que, en su opinión, era necesario aprobar los presupuestos cuanto antes para hacer frente a la crisis del coronavirus. La posición contraria a los presupuestos catalanes de Ciudadanos contrasta además con la oferta que el partido de Arrimadas hizo al Gobierno de Pedro Sánchez, para aprobar juntos unas cuentas de "emergencia nacional".

Antes de conocerse que Ciudadanos retrasaría los trámites, en el Parlament se estaban estudiando opciones sobre las formas de celebrar el pleno de la semana que viene, que debía aprobar las cuentas. La Mesa se ha reunido este viernes a las 12 horas para estudiar la situación, después de que esta semana el secretario general de la Cámara hubiese puesto en marcha una serie de medidas para proteger a los trabajadores y a los cargos electos y que, entre otras cosas, había hecho bajar el ritmo de los trabajos parlamentarios.