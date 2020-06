La Comisión del Diputado del Congreso vota a favor del suplicatorio del Supremo sobre Laura Borràs

La Comisión del Diputado del Congreso ha tramitado este jueves la petición del suplicatorio enviada por el Tribunal Supremo para juzgar a la diputada de JxCat Laura Borràs por las supuestas irregularidades en la contratación de labores de la Institució de les Lletres Catalanes a un amigo. La petición, que todavía debe ser votada por el pleno de la Cámara Baja, ha salido adelante con los votos favorables de PSOE, PP, Ciudadanos y Vox, según confirman fuentes parlamentarias.

Tanto el partido de Borràs como el PNV se han declarado contrarios a este suplicatorio, mientras que Unidas Podemos se ha abstenido. El socio de Gobierno de JxCat en la Generalitat, ERC, y EH Bildu se han abstenido en la votación a puerta cerrada que se ha celebrado este jueves en el Congreso.

La portavoz de la formación independentista fue imputada el pasado mes de diciembre por el Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal apreció indicios de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental. La Fiscalía, por su parte, consideró que existen indicios "contundentes" de amaño en los contratos que adjudicó a un amigo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas.

Más recientemente, este mes de mayo, la Sindicatura de Cuentas catalana certificó que la ILC incumplió la ley al trocear hasta cinco contratos entre los años 2016 y 2018, cuando la diputada de JxCat Laura Borràs estaba al frente. Tras revisar el conjunto de la contratación efectuada por la ILC, la Sindicatura aseguró en sus conclusiones que "hubo un fraccionamiento de la contratación" ya que, entre los años analizados, a cinco adjudicatarios se les dieron varios contratos menores sucesivos sin que se emitiera un informe motivado por parte del órgano de contratación, lo que supone según la Sindicatura una infracción de la Ley de Contratos del Sector Público.

La propia diputada de JxCat reafirmó esta semana su intención de no dimitir y dejar su escaño en el Congreso por este caso. "Dimitir sería decirle al Estado que avance con la represión porque tiene efecto y también implicaría reconocer una culpabilidad que no reconozco", apuntó en Twitter.

No passarà, Ester. Dimitir seria dir-li a l’estat que avanci amb la repressió perquè fa efecte. I també implicaria reconèixer una culpabilitat que no reconec: no sóc culpable dels delictes que m’imputen. No ho sóc. I no dimitiré d’allà on m’han posat els ciutadans amb el seu vot!