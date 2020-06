El Constitucional mantiene en prisión a los líderes del procés mientras estudia sus recursos de amparo

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha rechazado este martes, por unanimidad, dejar en suspenso el cumplimiento de la pena de cárcel de varios de los condenados por el Tribunal Supremo en la causa del 'procés' independentista en Catalunya mientras estudia los recursos de amparo que todos ellos han presentado.

Tal y como había pedido la Fiscalía, los magistrados han rechazado las peticiones de suspensión que los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Joaquim Forn, el expresidente de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez y el líder de Òmnium Cultural Jordi Cuixart, habían planteado como medida cautelar.

El Constitucional ha rechazado dejar en suspenso las condenas en base a la doctrina consolidada del tribunal, que solo suspende las penas de prisión cuando son inferiores a cinco años, algo que no ocurre en el caso del procés: todos los presos fueron condenados a penas de entre 9 y 13 años de prisión por sedición, delito al que se sumó la malversación en el caso de algunos exconsellers.

Los doce magistrados que componen el tribunal de garantías, que se han reunido este martes de forma presencial por primera vez desde el inicio del estado de alarma, han comenzado tambien a estudiar las recusaciones presentadas tanto por el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras como por el exconseller Raül Romeva y la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, contra los miembros de este órgano, a los que no consideran lo suficientemente imparciales para dirimir los recursos.

Òmnium Cultural ha reaccionado a la decisión del Constitucional con concentraciones en varias poblaciones catalanas para protestar contra el tribunal por "no amparar los derechos vulnerados" por el Supremo en el juicio del procés.

Ens plantem davant la delegació del Govern espanyol de Barcelona i arreu del país per denunciar que el TC ha decidit no emparar els drets dels presos polítics catalans vulnerats amb la sentència del TS.



No ens aturarem. Anirem fins al TEDH per reclamar #LliberatPresosPolítics!🎗 pic.twitter.com/DwejXXmbCE