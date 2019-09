ERC proclama a Junqueras cabeza de lista para el 10N a la espera de la sentencia del procés

ERC ha proclamado a su líder, Oriol Junqueras, cabeza de lista para las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Así lo ha decidido el partido en un Consejo Nacional este sábado, aunque Junqueras se vería obligado a apearse de las listas si la sentencia del Tribunal Supremo del juicio del procés, que se emitirá en el mes de octubre, es condenatoria.

En una carta a la militancia, Junqueras anunció hace diez días que se ponía "a disposición del partido, la ciudadanía y la causa de la libertad" para encabezar la candidatura al Congreso, mientras Raül Romeva hacía lo propio al Senado, tal y como ya ocurrió en las generales del pasado 28 de abril.

"Tienen que saber que combatiremos la represión hasta el final. No desapareceremos, no nos cansaremos y no pararemos nunca. Porque estamos convencidos de que si persistimos, ganaremos", rezaba la misiva del exvicepresident de la Generalitat.

Si para el 10N ERC quiere revalidar el pacto con Sobiranistes (exmiembros de los 'comuns', debe registrar la candidatura conjunta antes del 9 de octubre. Después de eso, aún tendrían cinco días más para presentar su lista definitiva. El 15 de octubre se publicarían los nombres de todos los candidatos en el BOE, pero el de Junqueras solo podría aparecer ahí si el Supremo no ha dictado antes la sentencia sobre el juicio del procés.

En su intervención en el consejo nacional, el vicepresident de la Generaliat, Pere Aragonès, ha asegurado que el 10 de noviembre ERC quiere repetir victoria electoral en Catalunya y ha pedido el voto a quienes optaron por Podemos y PSOE, ante "la incapacidad de una izquierda española atrapada en sus egos". "Nos quieren crispados y que nos radicalicemos y les contestaremos con una sonrisa y con una acción política amplia y transversal", ha apostillado.