La Mesa del Parlament aprueba el presupuesto de la cámara con los votos de Cs, JxCat, ERC y PSC

Acuerdo entre JxCat, ERC, Cs y PSC para sacar adelante el presupuesto del Parlament. La Mesa ampliada ha aprobado finalmente este martes el presupuesto de la cámara, que tendrá que volver a pasar por el pleno. Esta medida cierra la polémica que se desató el mes pasado, cuando JxCat, Ciudadanos y el PP dieron luz verde a un proyecto que posteriormente fue rechazado en el pleno. Ahora las cuentas han reunido el consenso de una mayoría aplastante de los grupos.

El proyecto no ha contado con el visto bueno de los 'comuns', que lo han descartado, ni de la CUP y el PP, que se han abstenido y que se reservan la posibilidad de cambiar su sentido del voto en el pleno. Según han explicado fuentes parlamentarias, el proyecto es el mismo que despertó la polémica en enero, con dos únicos cambios.

Por un lado, una modificación en la partida prevista para el incremento salarial de los diputados que, inicialmente, era del 1,75% y que acabará siendo del 1,1%. La diferencia, de 50.000 euros, se introducirá en una partida genérica para actos del Parlament que, aunque no tiene un destino concreto, se utilizará para la celebración de la Asamblea de la Francofonía. De hecho, la Mesa ha dado luz verde para que se celebre en otoño, con los votos en contra de Ciudadanos -y donde no votan ni PP, ni la CUP ni los 'comuns'.

Aunque Cs ha votado a favor de las cuentas a la Mesa, posteriormente, sin embargo, el líder de Ciutadans, Carlos Carrizosa, aseguró que su formación no es partidaria de que se incluyan partidas para la Asamblea de la Francofonía ni " actos para mayor gloria de Torrent "y, por tanto, ha afirmado que no apoyarían unos presupuestos en este sentido. El líder de Cs explicó que ya habían cedido "en favor del consenso" en la cuestión del aumento de sueldo del 1,1% y ha recordado que su apuesta inicial era de un 0%, pero avisó que si el acuerdo incluye partidas concretas para la Asamblea, Ciudadanos "saldrá del consenso".

Por otra parte, los comunes, único grupo que ha votado en contra de los presupuestos del Parlament en la Mesa, y que piensan defender esta posición también en el pleno, han criticado que las cuentas sigan obviando una congelación del sueldo de los diputados. Esta era, de hecho, la condición que ponían los de Jéssica Albiach para que pudieran salir adelante. Así, ha criticado que, mientras las conversaciones con los republicanos avanzaban en este sentido, JxCat "no ha querido dar apoyo": "Están lejos de las necesidades de la ciudadanía", ha cargado la portavoz, Susanna Segovia. Para los comunes, el rechazo a congelar los sueldos de los diputados por parte de JxCat evidencia que no podrían gobernar con ellos. "No es una salida", remachó.